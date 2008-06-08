"عدنان عراقجی" در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به لبنانی ها برای حل بحران سیاسی خود و دستیابی به توافق گفت : جمهوری اسلامی ایران در حل مشکل لبنان،عملا سهیم بوده است و همواره از وفاق لبنانی ها برای دستیابی به نتیجه و راه حل مشکلات خود حمایت کرده است.

وی به آرامش و ثبات لبنان در پی توافق گروههای لبنانی در دوحه قطر اشاره کرد و اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران در رسیدن گروههای لبنانی به راه حل در لبنان مشارکت داشت.

این عضو پیشین مجلس نمایندگان لبنان درباره ارزیابی خود از دستیابی گروههای لبنانی به توافق گفت : اگر مفاد توافقنامه اخیر گروههای لبنانی دردوحه را به دقت بررسی کنیم در می یابیم که همه طرفها به نوعی از رضایت مندی دست یافتند.

وی درعین حال به دنباله روی جریانی(14 مارس) درداخل لبنان از سیاستهای آمریکا و برخی کشورهای عربی و حمایت آمریکا از "فواد سنیوره" نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید لبنان اشاره کرد.

عراقجی درباره پستهای کلیدی دولت جدید لبنان و ارزیابی خود از تقسیم این پستها درمیان جریان هشت مارس(گروه حزب الله و متحدانش) و جریان14 مارس(مورد حمایت غرب) گفت : هم اکنون مسئله مهم آن است که هریک از چهار طایفه اصلی لبنان به یک وزارتخانه اساسی و کلیدی دست می یابند، اما به طور کلی مشکلی دراین زمینه وجود ندارد، زیرا از نظر من، حتی وزیر مشاور در دولت جدید از اهمیتی نظیر سایر وزیران برخوردار است.

وی افزود: مسئله مهم آن است که همواره رای گیری با اکثریت دردولت صورت می گیرد و یک سوم تضمینی کرسی های مجلس نیز در دست گروه هشت مارس قرار دارد،بنابراین به طور کلی، هر وزارتخانه و هر وزیر از اهمیت برخوردار است.