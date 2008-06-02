ابومازن روند سازش با رژیم اسرائیل را بسیار دشوار خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در پی دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت: همواره توجه جامعه بین المللی را به این نکته جلب می کنیم که تداوم شهرک سازی و توسعه آن دستیابی به توافق سیاسی را دشوار خواهد کرد.

رژیم اسرائیل یکشنبه تصمیم خود برای ساخت 884 واحد مسکونی را اعلام کرد که این امر پیش از دیدار ابومازن با ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم صورت گرفت.

ابومازن گفت: امروز با نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهم کرد و طبق معمول مسئله توسعه شهرک سازی در کرانه باختری و طبیعتا در قدس و همچنین موضوع اسیران را مطرح خواهم کرد.

وی تاکید کرد: ما اینگونه اقدامات دولت اسرائیل را هرگز نمی پذیریم و معتقدیم که این اقدامات مانعی در مسیر روند صلح خواهد بود.

اشتاین مایر نیز به نوبه خود گفت: ما وقت زیادی نداریم اگر خواسته باشیم به توافقی تا فرا رسیدن ماه نوامبر دست یابیم.

وی افزود: امیدواریم که موانع از جمله خشونت در نوار غزه و فعالیت های شهرک سازی را برداریم زیرا این موانع مذاکرات میان ابومازن و اولمرت را دشوارتر می کند.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: باید اذعان کنیم که مذاکرات به بن بست رسیده است.