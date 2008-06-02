اکنون ضرورتی برای تجدید نظر در همکاری با آژانس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور امروز در بهارستان حاضر شد و انتخاب دکتر علی لاریجانی به عنوان رییس جدید مجلس شورای اسلامی را به وی تبریک گفت.

در این دیدار که بعد از ظهر دوشنبه در حدود 2 ساعت به طول انجامید ، دکتر محمود احمدی نژاد اظهار امیدواری کرد در این مقطع میان دولت نهم و مجلس هشتم فصل جدیدی از همکاری ها و همراهی ها در جهت خدمت بهتر به مردم و پیشبرد هر چه بهتر امور کشور رقم بخورد.

رئیس جمهور و رییس مجلس پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت و به سوالات خبرنگاران درباره محور های این دیدار پاسخ دادند.

دکتراحمدی نژاد با تبریک انتخاب دکترلاریجانی به عنوان رییس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: امروزآقای لاریجانی در مسوولیت ریاست مجلس شورای اسلامی مشغول خدمت هستند و این مسوولیت، فرصت ارزشمند خدمتگزاری است. وی با بیان اینکه جایگاه مجلس درجمهوری اسلامی ایران، ‌جایگاه بسیار رفیعی است ، اظهار داشت: مجلس پشتوانه مستحکم تحقق آرمان های ملت و نشانه مستحکم تصمیم گیری ها در پیشبرد امور کشور است.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: مجلس و دولت به طور مستمر با هم در تعامل هستند و به طور مشترک امور کشور را به جلو می برند. دربخش قانونگذاری، نظارت، مشورت و طراحی نقش مجلس نقش بسیار برجسته ای است و در بخش اجرایی نیز دولت کار را به جلو می برد.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: خوشبختانه پس از انقلاب تعامل بین دولت و مجلس بسیار سازنده بوده است اما امید داریم که در این مقطع بین دولت نهم و مجلس هشتم فصل جدیدی از همکاری ها و همراهی ها در جهت خدمت بهتر به مردم و پیشبرد هر چه بهتر امور کشور رقم بخورد.

رئیس جمهور هدف دیگر از دیدار خود با لاریجانی را عرض تبریک به رییس و نمایندگان مجلس هشتم در مسوولیت جدید بیان کرد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درخصوص شایعه تغییر " طهماسب مظاهری" رییس کل بانک مرکزی گفت: برخی جنگ روانی را شکل داده اند که می خواهند کارهای دولت و کارهایی را که در کشور در حال انجام است، سست کنند و این کار خوبی نیست.

موضع مجلس انقلابی و بجا بود

رئیس جمهور در ادامه مصاحبه مشترک با رییس مجلس هشتم ، موضع مجلس هشتم، در قبال گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار انقلابی و بجا توصیف و درعین حال تاکید کرد که اکنون ضرورتی برای تجدید نظر در همکاری با آژانس وجود ندارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: مجلس مستحکم در دفاع از حقوق ملت ایستاده است و اجازه نمی‌دهد که کسی در ذهنش مطلبی بگذارند و بخواهد گوشه‌ای از حقوق ملت ایران را خدشه دار کند.