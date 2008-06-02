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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۷

رئیس جمهور پس ازدیدار لاریجانی

اکنون ضرورتی برای تجدید نظر در همکاری با آژانس وجود ندارد

اکنون ضرورتی برای تجدید نظر در همکاری با آژانس وجود ندارد

رئیس‌جمهور بعداز ظهر امروز با حضور در محل ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی با لاریجانی رئیس مجلس هشتم دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور امروز در بهارستان حاضر شد و انتخاب دکتر علی لاریجانی به عنوان رییس جدید مجلس شورای اسلامی را به وی تبریک گفت.

در این دیدار که بعد از ظهر دوشنبه در حدود 2 ساعت به طول انجامید ، دکتر محمود احمدی نژاد اظهار امیدواری کرد در این مقطع میان دولت نهم و مجلس هشتم فصل جدیدی از همکاری ها و همراهی ها در جهت خدمت بهتر به مردم و پیشبرد هر چه بهتر امور کشور رقم بخورد.

رئیس جمهور و رییس مجلس پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت و به سوالات خبرنگاران درباره محور های این دیدار پاسخ دادند.

دکتراحمدی نژاد با تبریک انتخاب دکترلاریجانی به عنوان رییس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: امروزآقای لاریجانی در مسوولیت ریاست مجلس شورای اسلامی مشغول خدمت هستند و این مسوولیت، فرصت ارزشمند خدمتگزاری است. وی با  بیان اینکه جایگاه مجلس درجمهوری اسلامی ایران، ‌جایگاه بسیار رفیعی است ، اظهار داشت: مجلس پشتوانه مستحکم تحقق آرمان های ملت و نشانه مستحکم تصمیم گیری ها در پیشبرد امور کشور است.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: مجلس و دولت به طور مستمر با هم در تعامل هستند و به طور مشترک امور کشور را به جلو می برند. دربخش قانونگذاری، نظارت، مشورت و طراحی نقش مجلس نقش بسیار برجسته ای است و در بخش اجرایی نیز دولت کار را به جلو می برد.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: خوشبختانه پس از انقلاب تعامل بین دولت و مجلس بسیار سازنده بوده است اما امید داریم که در این مقطع بین دولت نهم و مجلس هشتم فصل جدیدی از همکاری ها و همراهی ها در جهت خدمت بهتر به مردم و پیشبرد هر چه بهتر امور کشور رقم بخورد.

رئیس جمهور هدف دیگر از دیدار خود با لاریجانی را عرض تبریک به رییس و نمایندگان مجلس هشتم در مسوولیت جدید بیان کرد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درخصوص شایعه تغییر " طهماسب مظاهری" رییس کل بانک مرکزی گفت: برخی جنگ روانی را شکل داده اند که می خواهند کارهای دولت و کارهایی را که در کشور در حال انجام است، سست کنند و این کار خوبی نیست.

موضع مجلس انقلابی و بجا بود

رئیس جمهور در ادامه مصاحبه مشترک با رییس مجلس هشتم ، موضع مجلس هشتم، در قبال گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار انقلابی و بجا توصیف و درعین حال تاکید کرد که اکنون ضرورتی برای تجدید نظر در همکاری با آژانس وجود ندارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: مجلس مستحکم در دفاع از حقوق ملت ایستاده است و اجازه نمی‌دهد که کسی در ذهنش مطلبی بگذارند و بخواهد گوشه‌ای از حقوق ملت ایران را خدشه دار کند.

کد مطلب 694242

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