تیم من با 11 نفر دفاع می کرد / ایرانی ها ناامید شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، برنو متسو پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز " نیم خوشحالم" زیرا تیمم به نتیجه ای که مدنظر داشتیم نرسید. ما می توانستیم به پیروزی دست یابیم اما از همین نتیجه مساوی نیز راضی هستیم.

وی با اذعان به این نکته که در فوتبال برد و باخت طبیعی است، گفت: هر دو تیم ایران و امارات نمایش خوبی داشتند. گاهی اوقات تیم ایران حمله می کرد و گاهی امارات حالت تهاجمی به خود می گرفت. هر دو تیم نیز صاحب شانس ها و موقعیت گلزنی شدند اما از آن استفاده لازم را نکردند.

سرمربی فرانسوی تیم فوتبال امارات در ادامه خطاب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی که بازی تدافعی تیم او را زیر سئوال می بردند گفت: من می دانم که شما ناامید شده اید. این برای اولین بار بود که تیم امارات پس از 11 سال موفق به کسب نتیجه تساوی مقابل ایران شد. امروز تیمی مقابل ایران مساوی کرد که پیش از این همیشه مقابل این تیم شکست خورده بود.

متسو کسب نتیجه تساوی مقابل ایران را حاصل تفکرات حرفه ای خود خواند و افزود: اینکه تیم من با بازی تدافعی نتیجه را حفظ کرد رمز کار یک مربی حرفه ای است که می داند چطور به نتیجه موردنظر دست یابد.

وی در ادامه با کنایه افزود: اشتباه می کنید تیم من امروز به جای 8 نفر با 11 نفر دفاع کرد.

سرمربی فرانسوی تیم فوتبال امارات با اشاره به موفقیت های تیم های برتر آسیا در بازیهای مرحله مقدماتی گفت: تیم های ژاپن و کره جنوبی امروز به نتایج مورد نظر خود دست یافتند اما ایران باز هم مساوی کرد. اما این یک حالت ناامید کننده برای ایران است . تیمی که مدعی حضور در جام جهانی است.