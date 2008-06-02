حاشیه های دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار برخلاف انتظار استقبال خوبی از سوی تماشاگران صورت نگرفت.

* در حالی که تیم ملی ایران دیدار حساسی را برابر امارات در مرحله مقدماتی جام جهانی پیش رو داشت کمتر از 50هزار نفر با حضور در ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند. البته در آغاز بازی این تعداد کمتر از 30 هزار نفر بود.

* نیروهای امنیتی مقابل درب ورزشگاه به بهانه شلوغی اجازه ورود تماشاگران و حتی خبرنگاران را از درب غربی ورزشگاه به داخل استادیوم نمی دادند که این مسئله باعث تاخیر 15 دقیقه ای خبرنگاران برای ورود به ورزشگاه شد.

* بی نظمی همچنان در جایگاه خبرنگاران دیده می شود به طوری که اکثر صندلی های این جایگاه توسط افرادی غیر از خبرنگاران اشغال شده است.

* تعداد 5 خبرنگار اماراتی و 20 تماشاگر این تیم ورزشگاه حضور دارند.

* به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شهادت حضرت فاطمه (س) مراسم خاصی در ورزشگاه برگزار شد. همچنین پوسترهای بزرگی از امام خمینی (ره) در ورزشگاه نصب شده بود. همچنین جایگاه نمادین برای گرامیداشت این ایام در پشت نیمکت تیم امارات تعبیه شده بود که تمام بازیکنان برای ادای احترام به مقام شامخ امام (ره) دسته گل هایی را روی آن قرار دادند.

* در کمال تعجب بازیکنانی نظیر مجتبی جباری، امیر شاپورزاده ، فریدون زندی ، رحمان احمدی و محسن بنگر در لیست 18 نفره تیم ایران قرار نداشتند و از جایگاه ویژه این دیدار را تماشاگر کردند.

* از مسئولین فدراسیون فوتبال علی کفاشیان و تنی چند از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دراستادیوم آزادی حضور داشتند.

* اعتراض تماشاگران به وقت کشی ماجد ناصر دروازه بان امارات به دلیل وقت تلف کردن متعدد بارها در استادیوم شنیده شد.

* از دقیقه 25 علی دایی ، علی رضا نیکبخت واحدی را به پشت دروازه فرستاد تا خود را برای ورود به زمین مسابقه گرم کند. پس از او نیز غلام نژاد صادقی ، خلیلی و میداوودی به این بازیکن پیوستند.

* اشتباهی که در لیست بازیکنان تیم ایران بوجود آمد باعث تعجب خبرنگاران اماراتی شد. در این لیست نام غلام نژاد به جای مجید سعید حک شده بود.