شعار تماشاگران علیه دایی و تشویق قطبی / اماراتی ها شادمان از تساوی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در 10 دقیقه پایانی مسابقه تعدادی از تماشاگران کنار جایگاه با شعارهایی علیه دایی و تعدادی از بازیکنان خواهان برکناری سرمربی تیم ملی و کنار گذاشتن بازیکنان بی تعصب شدند.

* تماشاگرانی که روبروی جایگاه نشسته بودند به تبعیت از این اتفاق به تشویق افشین قطبی سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسولیس پرداختند.

* بیش از 50 تماشاگر اماراتی که از جایگاه ویژه این بازی را تماشا می کردند 10 دیقه پس از پایان مسابقه هم ورزشگاه را ترک نکرده و به شدت تیم خود را تشویق کردند. بازیکنان این تیم هم در هنگام خروج از زمین برای آنها دست تکان دادند.

* با توجه به اتفاقی که در بازی سپاهان ایران و الاتحاد عربستان افتاده بود مسئولین ورزشگاه آزادی تا زمانی که تمام بازیکنان دو تیم وارد رختکن ها نشدند اجازه ندادند خبرنگاران برای مصاحبه وارد شوند.

آنها دلیل این امر را قانون فیفا عنوان کردند اما طبق قانون فیفا باید محوطه ویژه ای برای خبرنگاران تعبیه شود تا آنها در این مکان با بازیکنان مصاحبه کنند اما چنین جایگاهی در ورزشگاه آزادی وجود ندارد.

* به علت برخورد نامناسب با خبرنگاران آنها کنفرانس خبری و مصاحبه بعد از بازی با مربیان و بازیکنان را تحریم کردند و تا دقایقی کنار زمین ایستادند.

* به علت برخوردهایی که با خبرنگاران و عکاسان صورت گرفته بود، درگیریهای لفظی بین ماموران امنیتی و حراست مستقر در ورزشگاه بوجود آمد.