کشف بیش از دو هزار لوح فشرده مبتذل در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دور جدید طرح برقراری امنیت عمومی در هرمزگان با تشدید برخورد با اراذل و اوباش، کنترل مرزهای دریایی، شناسایی ناامنی های اجتماعی و فعالیتهای غیرمجاز آغاز خواهد شد.

وی گفت: در راستای برقراری امنیت عمومی در بندرعباس پنج تن از اراذل و اوباش معروف دستگیر و جهت طی روال قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

فرماندهی انتظامی هرمزگان ادامه داد: تشدید کنترل نامحسوس واحدهای صنفی، کنترل مرزها، فعال شدن یگانهای متعدد اطلاعات و عملیات در مناطق مختلف استان به منظور جلوگیری از ناامنی و قاچاق کالا از اولویتهای اساسی دستگاه انتظامی در برقراری طرح امنیت عمومی است و در این راستا عصر دوشنبه یگانهای انتظامی موفق به کشف دو هزار لوح فشرده مبتذل در بازرسی یکی از واحدهای تجاری شدند.

دشتی گفت: در دور جدید برخورد با اراذل و اوباش و ناامنی های منطقه ای هیچ خلافکار و مخل امنیت عمومی دارای امنیت نخواهند بود.