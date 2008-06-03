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۱۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

در سالروز رحلت امام؛

مشتاقان خمینی کبیر در مرقد امام تجدید بیعت می کنند

مشتاقان خمینی کبیر در مرقد امام تجدید بیعت می کنند

همزمان با نوزدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) خیل مشتاقان او از سراسر کشور و برخی کشورهای خارجی به سوی مرقد وی شتافته اند تا بار دیگر با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت نوزده سال از عروج ملکوتی امام راحل، 14 خرداد امسال بار دیگر مردم ملت ایران و سایر ملتهای آزاده جهان برای نشان دادن پایبندی خود به ارزشها و آرمانهای آن امام عظیم الشان از چند روز پیش از فرا رسیدن 14 خرداد بر گرداگرد مرقد مطهرش جمع شدند.

 حضور میلیونی و پرشور مردم مسلمان و انقلابی امروز همچون حلقه انگشتری نگین حرم را در بر گرفته است.

اگر لحظه ای در مرقد امام درنگ کنی و به مردم حاضر بنگری، از اقوام مختلف ایرانی در آن خواهی یافت که با گذشت نوزده سال از رحلت امام خمینی هنوز اندیشه، افکار و آرمان او را زنده نگه داشته و هر ساله برای حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی بیعتی دوباره با او می بندند.

میهمانان زیادی نیز از سایر نقاط دنیا برای زنده نگه داشتن یاد و نام امام در مراسم سالروز رحلت ایشان حضور یافته اند.

مراسم سالروز رحلت امام و حضور گسترده مردم عاشق سراسر کشور و میهمانان خارجی که از قاره های اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام راحل دور هم گرد آمده اند، آنقدر برای رسانه ها  با اهمیت است که بیش از ‎ 500خبرنگار و گزارشگر  از رسانه های جهان و 1500 خبرنگار، عکاس، فیلمبردار داخلی این مراسم را پوشش خبری و تصویری می دهند.

جمع زیادی از مردم، پیر و جوان از روزها قبل با پای پیاده از شهر و دیار خود به سمت مرقد مطهر امام خمینی حرکت نموده اند که طی روزهای گذشته و امروز به تدریج وارد حرم می شوند تا بخشی از دین خود را به امام خمینی ادا کنند.

امروز همه آمده اند تا بار دیگر بگویند " امام زنده است و ملت ایران همچنان بیدار" .

کد مطلب 694298

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