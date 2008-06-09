دورنمای روابط سوریه و لبنان روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه الرایه، نوشت : قطعا سفر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به بیروت و دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان و رهبران گروههای مختلف و نیزتعهد وی به حمایت ازتوافقنامه دوحه، به معنای حمایت قوی ازتلاشهای وفاق ملی است که پس از توافقنامه دوحه درلبنان صورت گرفت .

این روزنامه نوشت : سفر این مقام بلندپایه فرانسه به بیروت نیز نشان می دهد که لبنان درمسیردرست خط توافقنامه دوحه به عنوان برترین تصمیمات حرکت می کند،بنابراین بهتر است لبنانیها از نتایج این دیدار کوتاه مدت وعمیق برای تسریع در مذاکرات جهت تشکیل دولت وحدت ملی بهره برداری کنند.



این روزنامه در ادامه به دورنمای روشن روابط سوریه و لبنان پرداخت و نوشت : فضای مثبتی که منطقه شاهد آن است؛ به ویژه پس از اینکه سوریه موضعگیری مثبت و روشن خود را درباره آینده روابط با لبنان اعلام کرد و نیز نشانه های دیدار قریب الوقوع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از لبنان و سفر میشل سلیمان به دمشق وتصمیماتی را که فرانسه برای گشودن کانال ارتباط مستقیم با سوریه اعلام کرد؛ به طورگسترده بر وضعیت سیاسی لبنان تاثیر مثبت خواهد گذاشت، بنابراین رهبران لبنانی دراین مقطع زمانی باید از وفاق ملی نهایت استفاده را ببرند.