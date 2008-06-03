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۱۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

والیبال انتخابی المپیک – ژاپن

تیم ملی والیبال ایران به نخستین پیروزی دست یافت

تیم ملی والیبال ایران به نخستین پیروزی دست یافت

سومین دیدار تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن با پیروزی مقابل تایلند همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم ملی والیبال کشورمان ظهر امروز به وقت تهران سومین دیدار خود در جریان رقابت های انتخابی المپیک 2008 پکن را مقابل تایلند برگزار کرد که طی آن به پیروزی 3 بر یک دست یافت.

ملی پوشان والیبال کشورمان گیم نخست این دیدار را که در حضور 2700 تماشاگردر اسلن "متروپولین" شهر توکیو برگزار شد با نتیجه 25 بر 19 واگذار کردند اما در سه گیم دیگر به ترتیب با نتایج 25 بر 15، 25 بر 23 و 25 بر 14 به برتری دست یافتند تا برنده نهایی این بازی باشند. 

تیم ملی والیبال ایرن که نتیجه دیداربا  تیم های الجزایر و ژاپن را واگار کرده بود فردا برای برگزاری دیدار چهارم مقابل آرژانتین صف آرایی می کند.

در سایر دیدارهای امروز این نتایج به دست آمد:

* آرژانتین 3 – الجزایر صفر
(25 بر 18)، (25 بر 24) و (25 بر 22)

* ایتالیا 3 – استرلیا صفر
(25 بر 17)، (25 بر 9) و (25 16)

در ادامه دیدار امروز تا دقایقی دیگر دو تیم کره چنوبی و ژاپن به مصاف هم می روند.

کد مطلب 694366

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