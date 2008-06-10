به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، عدم فعالیت بدنی کافی در دوران نوجوانی ، دختران را در معرض ابتلا به بیماریهای گوناگون از جمله پوکی استخوان قرار می دهد.

محققان دریافتند که بسیاری از دختران دبیرستانی دارای فاکتورهایی سطح پایین انرژی و کمبود مواد معدنی در استخوانها هستند. اما گروهی از دختران که ورزش می کنند با تقویت وضعیت بدنی خود می توانند بر این فاکتورها غالب شوند.

نکته دیگر در تحقیقات این بود که دختران دبیرستانی که ورزش می کنند از نظر تصویر ذهنی که از خود دارند در شرایطی به مراتب بهتر از دیگران هستند و از اعتماد به نفس بالاتری نیز برخوردارند.

همین اعتماد به نفس بالا و وضعیت روحی بهتر نیز موجب خود داری نوجوانان از پرخوری و افزایش وزن و در پی آن ابتلا به انواع بیماریها نظیر بیماریهای قلبی و دیابت و ... می شود.

در ضمن در شرایط تغذیه ای تقریبا مشابه مشخص شده دختران نوجوانی که ورزش نمی کنند در 93 درصد موارد دارای کمبود کلسیم هستند در صورتی که گروه ورزشکار و پر تحرک نهایتا تا 74 درصد دچار کمبود کلسیم هستند.

در مجموع تحقیقات نشان می دهد 30 درصد از دختران کم تحرک دچار پوکی استخوان می شوند در صورتی که این رقم در دختران ورزشکار حداکثر به 16 درصد می رسد.

