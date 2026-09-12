به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، تخمین زده می‌شود که تقریباً از هر ۵ بیمار مبتلا به آسم و هر ۳ بیمار مبتلا به COPD، یک نفر بیش از حد مجاز از این محصولات استفاده می‌کند.

پژوهشگران داده‌های واقعی سلامت مربوط به بیش از ۲۸۰ هزار بیمار مبتلا به آسم و COPD در بلژیک را تحلیل کردند.

آن‌ها دریافتند که استفاده مکرر از اسپری‌های تسکین‌دهنده کوتاه‌اثر— که به عنوان گشادکننده برونش (برونکودیلاتور) نیز شناخته می‌شوند— با خطر بالاتر بیماری‌های قلبی-عروقی و مرگ، از جمله نارسایی قلبی، حمله قلبی و سکته مغزی ایسکمیک، مرتبط است.

در مقایسه با عدم استفاده، افزایش خطر مرگ بسته به نوع اسپری و ابتلای بیمار به آسم یا COPD، بین ۱۲ تا ۷۳ درصد متغیر بود.

همچنین استفاده از سه یا تعداد بیشتری اسپری تسکین‌دهنده در سال، در مقایسه با استفاده از دو اسپری یا کمتر، با خطر بالاتر مرگ همراه بود.

پژوهشگران می‌گویند این اسپری‌ها عضلات مجاری تنفسی را به‌طور موقت شل می‌کنند، اما می‌توانند باعث افزایش ضربان قلب و نامنظم شدن آن نیز بشوند. علاوه بر این، اتکای بیش‌ازحد به آن‌ها ممکن است نشانه‌ای از عدم کنترل مناسب بیماری زمینه‌ای (آسم یا COPD) باشد.

«لیس لاهوس» ، نویسنده اصلی این پژوهش از دانشگاه خنت بلژیک، گفت: «استفاده بیش‌ازحد از گشادکننده‌های برونشِ کوتاه‌اثر، یک زنگ خطر است که نشان‌دهنده التهاب کنترل‌نشده مجاری تنفسی بوده و نیازمند بازنگری پزشکی در روند درمان است.»

به گفته پژوهشگران، استفاده بیش‌ازحد باید بیماران را ترغیب کند تا وضعیت ریه‌های خود را بررسی کنند و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی نیز باید درمان، نحوه استفاده از اسپری و میزان پایبندی بیمار به دستورات درمانی را بازبینی نمایند.