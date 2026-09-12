به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیستی در یورش به کرانه باختری رود اردن ، دستور تخلیه دو باب منزل مسکونی را صادر و ۳ فلسطینی را بازداشت کردند.

در قدس اشغالی، نیز ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت پلیس اشغالگر اسرائیلی، آرامستان «باب الرحمه» را که در مجاورت دیوار شرقی مسجدالاقصی قرار دارد، مورد تعرض قرار داده و در آستانه آنچه «سال نو عبری» نامیده می‌شود، با دمیدن در شیپور، مراسم‌های تلمودی را در کنار قبرهای مسلمانان انجام دادند.

شهرک نشینان صهیونیست همچنین به چاه آب متعلق به ساکنان «بئر المسکوب» در شرق قدس اشغالی حمله کردند.

هلال احمر فلسطین نیز گزارش داد که یک نفر بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر در شهر «البیره»، مجروح شده است؛ همچنین ارتش با تیراندازی به خودروی یک فلسطینی در این شهر، باعث واژگونی آن شد.

دو فلسطینی در مسیر بین رام‌الله و اریحا بر اثر حمله شهرک‌نشینان دچار شکستگی و آسیب دیدگی شدند. همچنین شهرک‌نشینان در جریان تلاش برای حمله به یک مرغداری در این روستا، به سمت فلسطینی‌ها در یک مزرعه در شرق المغیر تیراندازی کردند.

در منطقه آبشارهای «العوجا» در شمال اریحا، هیئت‌های امدادگر هلال احمر فلسطین گزارش دادند که با دو مصدوم ناشی از ضرب و شتم شهرک‌نشینان برخورد کرده‌اند.

در استان جنین، شهرک‌نشینان پرچم‌های رژیم جعلی اسرائیل را بر فراز یک خانه دو طبقه در حال ساخت در غرب روستای «دیر ابو ضعیف» برافراشتند؛ این خانه متعلق به یک فلسطینی است که حدود ۴ روز پیش اخطار تخریب دریافت کرده بود.

حاتم رواجبه، عضو شورای روستایی دیر ابو ضعیف، به خبرگزاری فلسطینی (وفا) گفت که این خانه در کوه مقابل شهرک «جانیم» واقع شده است؛ وی خاطرنشان کرد که حدود ۱۴ خانه دیگر نیز در این منطقه اخطار توقف ساخت دریافت کرده‌اند.

در روستای «بیتا» واقع در جنوب نابلس، شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت سربازان اشغالگر به خانه‌های فلسطینیان در مناطق «الظهره» و «سهل الحاره التحتا» حمله کرده و تعدادی از گوسفندان را نیز دزدیدند.

سازمان حقوق بشری «البیدر» گزارش داد که گروهی از شهرک‌نشینان وارد خانه‌ای در منطقه «السهل» در روستای بیتا شده و به یک فلسطینی و فرزندانش حمله کرده‌اند که به آسیب‌دیدگی آن‌ها منجر شده است.

همچنین نیروهای اشغالگر دستور تخلیه دو خانه در بخش غربی بیتا متعلق به «باسل ابراهیم عبدالکریم داود» و «زکریا داود» را صادر کرده و به آن‌ها مهلت ۷۲ ساعته داده‌اند.

منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر طی یورش به اردوگاه «العروب» در شمال شهر الخلیل، ۶ فلسطینی را بازداشت و به اقدامات خرابکارانه در داخل خانه آن‌ها دست زدند.

همچنین نیروهای اشغالگر با مداخله به یورش به منزل یک فلسطینی و برادرزاده‌اش در روستای «باقه الشرقیه» در شمال طولکرم، آن‌ها را بازداشت کردند. علاوه بر این، جوان دیگری پس از یورش به یک مغازه در خیابان المقاطعه در بخش شرقی این شهر، بازداشت شد.

در همین ارتباط ، باشگاه اسیر فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل طی هفته گذشته بیش از ۱۰۰ فلسطینی را از استان‌های کرانه باختری، از جمله کودکان، زنان، اسیران آزادشده و خبرنگاران بازداشت کرده است.

این نهاد خاطرنشان کرد که این بازداشت‌ها با نقض حقوق بشر از جمله «اعدام میدانی»، بازجویی‌های میدانی، ضرب و شتم، شکنجه و تهدید علیه بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان همراه بوده است.