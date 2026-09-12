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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۶

ادعاهای واهی آمریکا درباره ارتباط چین با حمله ماه ژوئیه ایران به اردن

ادعاهای واهی آمریکا درباره ارتباط چین با حمله ماه ژوئیه ایران به اردن

مقامات آمریکایی مدعی شده اند که ایران پیش از حمله‌ ماه ژوئیه که به کشته شدن نظامیان آمریکایی در اردن منجر شد، تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه استقرار نیروهای آمریکایی را از چین دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «وال‌استریت ژورنال» روز جمعه، در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که تهران پیش از اجرای حمله موشکی ماه ژوئیه به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن، که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از این پایگاه را از نهادهای چینی دریافت کرده بود.

به گفته این مقام‌ها، واشنگتن اکنون تصاویر مذکور را مستقیماً با این حمله مرتبط دانسته و این موضوع را روشن‌ترین مدرک تا به امروز از پیامدهای مرگبار پشتیبانی شرکت‌های چینی از ایران در جریان جنگ ارزیابی می‌کند.

با این حال، منابع آمریکایی دخالت مستقیم پکن را اعلام نکرده‌اند و وزارت خارجه چین نیز همواره این هشدارها را رد و اعلام کرده است که «برخی نهادها» در تلاش‌اند پکن را به این درگیری پیوند بزنند.

بر اساس این گزارش، این یافته‌ها در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده در دوم مهر ماه، میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، تنش‌های میان دو کشور را تشدید کرده است.

کد مطلب 6944263

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    نظرات

    • مرادی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      2 0
      پاسخ
      اطلاعات به هر شکلی و از هر طریقی به ایران برسد به جاست و تقلای آمریکا فقط دست و پا زدن برای حفظ برتری است.

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