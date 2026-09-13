خبرگزاری مهر - گروه استانها: سیستان و بلوچستان دومین استان معدنی کشور ایران و برخوردار از ظرفیتهای قابل توجه معدنی است؛ ظرفیتی که با وجود گستردگی ذخایر، تنوع مواد معدنی و قابلیتهای مناسب برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری، هنوز آنگونه که باید در سطح ملی و حتی در فرآیندهای توسعهای استان دیده و معرفی نشده است.
گستره جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان، شرایط زمینشناسی متنوع و وجود پهنههای مستعد معدنی، زمینهای فراهم کرده که بخش معدن بتواند به یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری در استان تبدیل شود.
با این حال، فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری و سرمایهگذاری انجامشده همچنان قابل توجه است؛ بسیاری از ذخایر و قابلیتهای معدنی استان نیازمند تکمیل مطالعات، توسعه زیرساختها، ورود سرمایهگذاران و ایجاد زنجیرههای فرآوری هستند تا ارزش واقعی آنها در اقتصاد منطقه نمایان شود.
ظرفیتهای معدنی سیستان و بلوچستان تنها به استخراج مواد خام محدود نمیشود، بلکه امکان شکلگیری صنایع فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه فعالیتهای صنعتی و افزایش فرصتهای شغلی را نیز در بر دارد؛ از این منظر، توجه جدیتر به بخش معدن و معرفی ظرفیتهای آن میتواند مسیر تازهای برای توسعه متوازن استان ایجاد کند؛ مسیری که تحقق آن نیازمند نگاه بلندمدت، سرمایهگذاری هدفمند و فراهمکردن زیرساختهای مورد نیاز برای تبدیل ذخایر معدنی به ثروت پایدار است.
۱۷ درصد از کل ذخایر معدنی کشور در استان سیستان و بلوچستان است
داوود شهرکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش سرمایهگذاری و شناسایی ظرفیتهای جدید معدنی در استان، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش معدنی استان انجام شده است؛ که این میزان حدود دو برابر سال ۱۴۰۳ بوده است.
وی افزود: در سال گذشته ۲۷۰ مجوز سرمایهگذاری با بیش از ۹۰۰ همت در استان صادر شد که از نظر سرمایهگذاری، پنج درصد کل مجوزهای صادرشده کشور را شامل میشود؛ این آمار یک پیام مهم دارد و آن، افزایش شدید تمایل به سرمایهگذاری در سیستان و بلوچستان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سال گذشته برای استان یک سال معدنی بود، ادامه داد: ۱۴۰ تن ذخایر معدنی در استان شناسایی شد، در حالی که در کشور حدود ۸۵۰ میلیون تن ذخایر کشف شده داشتیم؛ به این معنا که ۱۷ درصد کل ذخایر کشور در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.
شهرکی تصریح کرد: این موضوع نشاندهنده ظرفیت بسیار بالای معدنی استان سیستان و بلوچستان است که باید با برنامهریزی مناسب مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد.
شناسایی ۸۰ درصد ذخایر مس و ۳۷ درصد ذخایر طلای کشور در سیستان و بلوچستان
وی در ادامه به ذخایر مس شناساییشده در استان اشاره کرد و گفت: در حوزه ذخایر مس، ۱۲۰ میلیون تن در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است، در حالی که مجموع ذخایر شناساییشده کشور ۱۵۰ میلیون تن بوده است؛ بر این اساس، ۸۰ درصد ذخایر مس کشور در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه طلا بیان کرد: در کشور ۲۴ تن طلا شناسایی شده که ۹ تن آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان است؛ یعنی ۳۷ درصد کل طلای کشفشده در کشور مربوط به این استان بوده است.
شهرکی عامل اصلی شناسایی این میزان از ذخایر معدنی را توسعه فعالیتهای اکتشافی و استفاده از حفاریهای عمیق عنوان کرد و افزود: اکتشاف در سنوات گذشته در استان در عمق محدودی انجام میشد و حداکثر عمق اکتشاف ما در هفت، هشت سال گذشته حدود ۱۰۰ متر بود.
وی ادامه داد: امروز حفاریهای اکتشافی در سیستان و بلوچستان تا عمق هزار متر انجام میشود و یکی از دلایل اصلی شناسایی ذخایر جدید نیز استفاده از حفاریهای عمقی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: در واقع با توسعه حفاریهای عمقی، ذخایر زیرسطحی هدف قرار گرفتهاند و همین موضوع موجب شده ظرفیتهای معدنی بیشتری در استان شناسایی شود و سهم سیستان و بلوچستان از ذخایر کشفشده کشور افزایش پیدا کند.
سیستان و بلوچستان؛ قطب آینده صادرات مواد معدنی
شهاب دهواری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان نه تنها دومین استان پهناور کشور است، بلکه میتوان از این استان به عنوان کلیدواژه امنیت اقتصادی پهنه شرق کشور و ذخایر پنهان معدنی ایران در شرق کشور نام برد؛ سیستان و بلوچستان را می توان معدنی ترین استان کشور دانست.
وی بیان کرد: از نظر تنوع مواد معدنی، سیستان و بلوچستان جزو استانهایی است که ۲۸ نوع ماده معدنی از ۶۰ نوع ماده معدنی شناساییشده در کشور را در خود جای داده است؛ سیستان و بلوچستان پتانسیل تبدیل شدن به قطب صادرات مواد معدنی منطقه را نیز دارد.
دهواری ادامه داد: سیستان و بلوچستان از منظر بخش معدن میتواند به عنوان تغییردهنده بازی در منطقه نام برده شود، زیرا در طول ۱۰ سال گذشته اتفاقاتی که در این استان در حوزه معدن افتاده، بسیار شگفتانگیز بوده و قابل مقایسه با بسیاری از استانهای کشور نیست.
معدن؛ مسیر ثروتآفرینی در سیستان و بلوچستان
وی در ادامه با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی در معادن سیستان و بلوچستان گفت: سرمایهگذاری در حوزه معادن کشور و بهخصوص در پهنه شرقی کشور و به صورت خاص در استان پهناور سیستان و بلوچستان، یک مسیر کوتاه برای اشتغال پایدار و ثروتآفرینی ملی ایجاد میکند؛ معادن سیستان و بلوچستان فرصتی برای عبور از چالشهای اقتصادی با سرمایهگذاری هوشمند هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان بیان کرد: سرمایهگذاری در استان سیستان و بلوچستان صرفا یک معامله اقتصادی نیست، بلکه یک تکلیف اجتماعی و یک تکلیف توسعهای است؛ حوزه معدن با قابلیت ایجاد زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری میتواند دهها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
وی تأکید کرد: البته باید به این موضوع توجه کرد که صرفا به دنبال استخراج خام نباشیم؛ فرصت ناب و واقعی در سرمایهگذاری بر روی صنایع فرآوری و صنایع پاییندستی حوزه معدن است؛ اگر سرمایهگذار روی کارخانههای فرآوری مواد معدنی، برای مثال در بعضی مواد مانند مس، سرمایهگذاری کند و کارخانههای تغلیظ و ذوب در منطقه ایجاد شود، نه تنها سود اقتصادی کلانی خواهد داشت، بلکه با ایجاد ثبات اقتصادی، امنیت منطقه را نیز قطعاً تضمین میکند.
۳ میلیارد تن ذخایر معدنی در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است
دهواری گفت: اتفاقی که در دو دهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع آمایش سرزمینی است؛ اگر آمایش سرزمینی رعایت میشد، بسیاری از صنایع آببر و صنایع معدنی آببر که در استانهای مرکزی کشور حضور دارند، در سیستان و بلوچستان و سواحل این استان قرار می گرفت.
وی در تشریح ظرفیتهای معدنی، میزان ذخایر و وضعیت اکتشاف سیستان و بلوچستان اظهار کرد: طبق آخرین گزارشهای رسمی، ذخایر معدنی شناساییشده در استان سیستان و بلوچستان بیش از یک میلیارد تن ذخایر قطعی شناساییشده است و مجموع ذخایر قطعی و احتمالی نزدیک به سه میلیارد تن است؛ این موضوع نشان میدهد پتانسیل استان بسیار فراتر از تصور عمومی است.
رئیس گروه تخصصی زمین شناسی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ادامه داد: در حال حاضر در استان ۳۲۰ فقره اکتشاف معتبر داریم که مکتشفان ما در حال انجام عملیات اکتشاف بر روی مواد معدنی مختلف در جایجای استان هستند؛ همچنین تقریبا ۷۶ فقره گواهی کشف معتبر با ذخیره حدود ۲۰۱ میلیون تن مواد معدنی داریم.
۵۱۸ پروانه بهرهبرداری؛ روایت اشتغال معادن سیستان و بلوچستان
وی گفت: در حال حاضر ۵۱۸ فقره پروانه بهرهبرداری معتبر داریم که اشتغالی حدود ۱۱ هزار و ۱۵۰ نفر، بر اساس طرحهای بهرهبرداری که خود بهرهبرداران ارائه کردهاند، ایجاد کرده است؛ ترکیب پروانهها و معادن ما تقریبا شامل ۶۲ درصد مصالح ساختمانی، ۱۸ درصد مواد معدنی فلزی، ۱۱ درصد سنگهای تزئینی و نما و ۹ درصد مواد معدنی غیرفلزی است.
دهواری افزود: در حال حاضر سهم مواد معدنی فلزی ما رو به افزایش است؛ این ۱۸ درصد مواد معدنی فلزی، میتواند افزایش چشمگیری داشته باشد و شاید به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.
وی بیان کرد: در سالیان گذشته رکورد اکتشاف و حفاری ما از ۱۰۰ هزار متر حفاری عمیق مغزهگیری عبور کرده است؛ یکی از بزرگترین شاخصهای معدنکاری و یکی از بزرگترین شاخصهای اکتشاف در حوزه معدن، حفاریهای عمیق است.
رئیس گروه تخصصی زمین شناسی سازمان نظام مهندسی معدن کشور تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از نظر صنایع معدنی، با کمتر استانی قابل قیاس است.
وی با اشاره به پروژههای بزرگ معدنی سیستان و بلوچستان گفت: در رابطه با معدن جانجا و ابرپروژه کانسار مس و طلای جانجا که بسیار معروف است؛ باید گفت ذخیره قطعی اولیه شناساییشده نزدیک به حدود ۱۴۵ میلیون تن کانسنگ مس با عیار متوسط است.
سهم سیستان و بلوچستان از استخراج معادن تنها یک درصد است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان ادامه داد: اکنون در حوزه طلای تفتان، قریب به ۴۰ میلیون تن کانسنگ طلا شناسایی شده که از عیار مناسبی برخوردار است؛ کارخانه استحصال طلای تفتان نیز در فازهای توسعهای در حال انجام است که استان را مستقیما به یکی از سه قطب اصلی تولید شمش طلای کشور تبدیل خواهد کرد.
وی گفت: در حوزه منیزیت، سیستان و بلوچستان، دومین استان برتر کشور است و ذخایر بسیار خوبی در معادن استان وجود دارد؛ با احداث کارخانهها و تکمیل زنجیره ارزش و احداث کارخانه تولید منیزیت، حرفهای بسیار زیادی برای گفتن خواهیم داشت؛ در حوزه تیتانیوم، کرومیت و منگنز، نیز سیستان و بلوچستان جزو استانهای بسیار برتر کشور است؛ ذخایر آنتیموانی که در حال حاضر در استان شناسایی شده، ذخایر قابل توجهی است و میتواند افزایش چشمگیری نیز پیدا کند؛ آنتیموان فلزی بسیار استراتژیک است که سیستان و بلوچستان در این حوزه رتبه اول را در کشور دارد.
دهواری خاطرنشان کرد: با توجه به ذخایر معدنی بسیار بالای شناساییشده کشور در سیستان و بلوچستان، اما سهم استان از استخراج واقعی و ارزش افزوده معدنی کشور در حال حاضر چیزی حدود یک درصد است؛ این یعنی یک شکاف عمیق بین ثروت موجود و سفره مردم وجود دارد.
چالش بروکراسی سخت گیرانه واردات ماشین های معدنی در حال برطرفسازی است
وی یکی از ابرچالشها را بحران ماشینآلات عنوان کرد و گفت: ناوگان معدنی استان با میانگین عمر بالای ۲۰ سال تقریبا فرسوده است؛ در سالهای قبل بروکراسی سختگیرانهای نیز در واردات ماشینآلات داشته است؛ که این بروکراسی در حال رفع شدن است.
دهواری افزود: در سالهای اخیر، این موضوع تا حدودی تسهیل شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات بهتر و ویژهتر به واردات ماشینآلات هستیم؛ اگر این ناوگان فرسوده را بهروز شود، قطعا تولید بسیار بالاتر خواهد رفت و اتفاقات بسیار بزرگی در آینده رقم خواهد خورد.
وی فقر زیرساخت را یکی دیگر از ابرچالشهای سیستان و بلوچستان در حوزه معدن دانست و ادامه داد: سرمایهگذار خصوصی وقتی میبیند هزینه انتقال خط برق، گاز و حملونقل مواد معدنی به نقاط مختلف، چه داخل استان و چه خارج از استان، بسیار سنگین است و ممکن است در بعضی موارد هزینه آن از هزینه کل پروژه بیشتر شود، عقبنشینی میکند.
ایجاد کارخانههای فرآوری در محدوده حوزه معدن فقر زیرساختی را کاهش دهد
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان ادامه داد: نیاز است با ورود دولت و اعطای تسهیلات ویژهای در اختیار معدنکاران، زیرساختها تا درب معادن ایجاد شود؛ تا به جای خام فروشی به فرآوری دست پیدا کنیم؛ ایجاد کارخانههای فرآوری در محدوده حوزه معدن یا مجاور معدن می تواند فقر زیرساختی تا حد زیادی کاهش دهد.
وی درباره محدودههای معدنی نیز اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که سال ها در حوزه معادن وجود داشته است؛ بلوکه شدن محدوده معدنی توسط برخی مسئولان و یا معدن کاران بوده است؛ اگر بخشی از این پهنهها را با تمهیدات مسئولان مربوطه آزاد شود؛ سیستان و بلوچستان نه تنها یکی از مستعدترین، بلکه در سالهای آینده یکی از چند استان معدنی کشور خواهد بود.
دهواری با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیتهای معدنی با موقعیت ژئوپلیتیک سیستان و بلوچستان گفت: موقعیت ژئوپلیتیک سیستان و بلوچستان میتواند کمک بسیار بزرگی به رشد و توسعه اقتصاد کشور کند و این موضوع از سیستان و بلوچستان برمیآید.
افغانستان و پاکستان؛ فرصتی برای توسعه صنایع معدنی سیستان و بلوچستان
وی خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع معدنی را با تکیه بر ذخایر داخل استان و پهنه شرق کشور و ذخایر دو کشور مجاورمان، یعنی افغانستان و پاکستان که کشورهای معدنی هستند؛ تهیه شود، میتوان سیستان و بلوچستان را به یک هاب فرآوری مواد معدنی منطقه تبدیل کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر تنها بخشی از مواد معدنی خام دو کشور افغانستان و پاکستان، به استان سیستان و بلوچستان منتقل شود و در یک منطقه ویژه فرآوری شود و تکمیل زنجیره ارزش در آنها انجام شود؛ این ظرفیت میتواند نیازهای استان و کشور را تأمین کند و مابقی را نیز به کشورهای همسایه صادر کند.
وی افزود: با وجود تنها بندر اقیانوسی کشور در سیستان و بلوچستان، می توان بسیاری از مواد معدنی فرآوریشده از طریق بندر چابهار به بازارهای جهانی صادر کرد.
دهواری در پایان اظهار کرد: در سازمان نظام مهندسی معادن سیستان و بلوچستان بیش از که یک هزار و ۱۰۰ مهندس متخصص و مجرب در حوزه فعالیتهای معدنی حضور دارند.
مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات معدنی سیستانوبلوچستان شتاب میگیرد
سید محمود فاطمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در نشستی با اشاره به برنامههای این سازمان برای توسعه مطالعات و اکتشافات معدنی در سیستانوبلوچستان گفت: مشارکت بخش خصوصی از محورهای اصلی این برنامه است و با آمادهسازی اطلاعات و برگزاری فراخوان، زمینه حضور شرکتهای توانمند در طرحهای اکتشافی فراهم خواهد شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اطلاعات پایه زمینشناسی استان تهیه شده و تکمیل مطالعات در سایر مناطق نیز در دستور کار قرار دارد تا شناخت دقیقتری از ظرفیتهای معدنی سیستانوبلوچستان به دست آید.
فاطمی همچنین از برنامه برای تقویت ادارهکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی استان خبر داد و گفت: افزایش نیروی انسانی، تجهیز آزمایشگاه و تأمین فضای مناسب، برای ارتقای توان کارشناسی و اجرایی این مجموعه دنبال میشود.
معاون وزیر صمت با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها و دستگاههای تخصصی استان اظهار داشت: بهکارگیری هوش مصنوعی، دادههای ماهوارهای و فناوری پهپادی میتواند دقت و سرعت مطالعات زمینشناسی و اکتشافی را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل اطلاعات پایه، توسعه اکتشافات و ورود سرمایهگذاران، میتوان ظرفیتهای معدنی سیستانوبلوچستان را به فرصتهای واقعی سرمایهگذاری تبدیل کرد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان بر تدوین تفاهمنامه مشترک با استانداری سیستانوبلوچستان و تعیین برنامه زمانبندی اجرای طرحهای مطالعاتی و اکتشافی تأکید کرد.
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