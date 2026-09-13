از پرداخت هزینه اعزام تا اعتراض به انتخاب ملی پوشان اعزامی به ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جوجیتسو قهرمانی آسیا چندی پیش به میزبانی قزاقستان در شهر آلماتی و در سه بخش و تمامی ردههای سنی برگزار شد. تیم ایران نیز با ۱۱ ورزشکار در این رقابتها حضور پیدا کرد و در نهایت یک مدال طلا و دو مدال برنز به دست آورد.
با گذشت چند هفته از برگزاری مسابقات، برخی اعضای تیم نسبت به نحوه انتخاب نفرات، روند آمادهسازی، شرایط اعزام و همچنین وضعیت حضور در مسابقات اعتراض دارند. یکی از موضوعات مطرحشده از سوی این ورزشکاران، پرداخت هزینههای اعزام از سوی برخی ملیپوشان است.
پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان برای اعزام
زهرا مزینانی یکی از اعضای تیم ملی جوجیتسو در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید پرداخت هزینه اعزام از سوی برخی ملیپوشان اظهار کرد: متأسفانه در این اعزام شرایط خاصی را تجربه کردیم که در طول سالهای گذشته ندیده بودیم. مهمتر از هر چیز، پرداخت هزینه اعزام بود. ابتدا گفتند که باید ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم که برخی اعضا این کار را انجام دادند اما این مبلغ برای من بسیار سنگین بود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه در زمان جنگ تحمیلی در هلال احمر فعالیت کرده و در بخش امداد و نجات مشغول کمک به هموطنان خود بودم با حمایت یکی از مسئولان موافقت شد که ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت کنم. در نهایت نیز با وجود فرصت اندک و سختیهای فراوان، این مبلغ را تهیه و واریز کردم که اسناد آن نیز موجود است.
اعتراض به انتخاب نفرات بازیهای آسیایی مزینانی در ادامه با اشاره به بازیهای آسیایی اظهار کرد: دو نماینده در بخش بانوان به این مسابقات اعزام میشوند؛ دو نفری که انتخاب شدهاند در یک وزن هستند و از آکادمی جوجیتسو خانم نایبرئیس هستند. در حالی که می توانستیم ایندو سهمیه را در دو وزن متفاوت با شرایط فنی بهتر انتخاب و اعزام کنیم
از دست دادن شغل برای حضور در اردوها
وی درباره شرایط خود برای حضور در تمرینات تیم ملی نیز گفت: من از شهریار برای دو ساعت تمرین به آکادمی ملی المپیک میآمدم. همین رفتوآمدها باعث شد شغل خود را از دست بدهم. در اردوها نیز بدون حریف تمرین کردم.
این ورزشکار افزود: ورزشکاری که باید در اردوها حاضر میشد، غیبت کرد، اما بعد از آن اردو، بدون هیچ واکنشی حتی تشویق شد و به اردوی ناگویا دعوت شد. متأسفانه شاگردان و اعضای باشگاه مطبوع آنها نیز بدون حضور در تمرینات و اردوها به مسابقات اعزام شدند و در همان دور نخست شکست خوردند و حذف شدند؛ ورزشکاری که اکنون در فهرست اعزام به ناگویا هم قرار دارد.
انتقاد از انتخاب سرپرست تیم
مزینانی در بخش دیگری از صحبتهای خود نسبت به انتخاب سرپرست تیم ملی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مسئول انجمن، فرزند خود را به عنوان سرپرست تیم انتخاب کرد؛ فردی که به هیچ عنوان شناختی از وظایف سرپرستی یک تیم ورزشی نداشت. همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در طول سفر شد که همه اعضای تیم و حتی نتایج را تحت تأثیر قرار داد.
ماجرای «بکنامبر» و استرس پیش از مسابقه
وی درباره اتفاقی که پیش از یکی از مبارزاتش رخ داد، توضیح داد: طبق قانون باید لباس مسابقه را پیش از شروع رقابتها به کمیته برگزاری تحویل می دادم تا آرم مخصوص مسابقات، حاوی شماره و پرچم کشور متبوع روی آن نصب شود. میان آن همه ورزشکار، فقط برای من این آرم چاپ نشد.
مزینانی ادامه داد: وقتی به سرپرست تیم مراجعه کردم با برخورد نامناسب وی مواجه شدم و تا ۳۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه، استرس این موضوع را داشتم که در نهایت با مساعدت یک داور ایرانی حل شد.
راهنمایی اشتباه مربی بر نتیجه مبارزه
این ملیپوش جوجیتسو همچنین درباره مبارزه خود با حریف ویتنامی گفت: در زمان مبارزه با حریف ویتنامی که حداقل ۲۰ کیلوگرم در وزن آزاد از من سنگینتر بود با وجود برتری امتیازی به دلیل راهنمایی اشتباه همین خانم نایبرئیس بازنده شدم.
اعتراض به انتخاب نفرات بازیهای آسیایی
مزینانی در ادامه با اشاره به بازیهای آسیایی اظهار کرد: دو نماینده در بخش بانوان به این مسابقات اعزام میشوند؛ دو نفری که انتخاب شدهاند در یک وزن هستند و از نزدیکان خانم نایبرئیس محسوب میشوند. در حالی که میتوانستیم در دو وزن متفاوت نفراتی با شرایط فنی بهتر را انتخاب و اعزام کنیم.
چرا هزینه اعزام ملیپوشان باید از آنها دریافت شود؟
این ملیپوش جوجیتسو در پایان با انتقاد از دریافت هزینه اعزام از ورزشکاران گفت: چرا باید انجمن جوجیتسو با وجود درآمد زیادی که از آزمونها، مسابقات و … دارد و حتی بودجهای که از وزارت ورزش دریافت کرده، هزینههای اعزام را از ملیپوشان دریافت کند؟ امیدوارم مسئولان وزارت ورزش به این موضوع ورود کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مطرح شدن این ادعاها از سوی یکی از ملیپوشان، پاسخ مسئولان انجمن جوجیتسو درباره نحوه انتخاب نفرات، هزینههای اعزام، شرایط اردوها و سایر موارد مطرحشده میتواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن کند.
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