به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، این یافته حاصل مطالعه‌ای بر روی نزدیک به ۵۰۰۰ مرد است که سرطان پروستات آنها گسترش نیافته بود.

«لورلای موچی»، یکی از نویسندگان ارشد این پژوهش و استاد اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که رژیم غذایی پس از تشخیص بیماری می‌تواند یکی از عوامل قابل‌تغییر در مراقبت‌های دوران بقا باشد و تمرکز را فراتر از کنترل تومور اولیه گسترش دهد.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «حفظ سلامت قلب و عروق و سلامت کلی بدن، بخش حیاتی مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان پروستات است؛ به‌ویژه به این دلیل که برخی درمان‌ها می‌توانند بر سلامت متابولیک و قلبی عروقی تأثیر بگذارند.»

پژوهشگران وضعیت سلامت این مردان را به مدت حدود ۱۳ سال پیگیری کردند و دریافتند که مصرف بیشتر چربی‌های اشباع و حیوانی با خطر بالاتر مرگ زودرس مرتبط است.

میزان مرگ‌ومیر در افرادی که بیشترین مقدار چربی اشباع را مصرف می‌کردند، ۲۴ درصد بیشتر بود.

این تفاوت عمدتاً ناشی از مرگ‌ومیر بر اثر بیماری‌های قلبی و تا حدی کمتر، سایر سرطان‌ها بود، نه خودِ سرطان پروستات.

اما انتخاب چربی‌های سالم‌تر به نتایج بهتری منجر شد.

جایگزینی حدود ۱۰ درصد از کالری روزانه حاصل از چربی حیوانی با چربی گیاهی، با کاهش ۱۶ درصدی نرخ مرگ‌ومیر همراه بود. همچنین، جایگزینی حدود ۵ درصد از کالری حاصل از چربی اشباع با چربی‌های تک‌اشباع‌نشده، با کاهش ۲۰ درصدی این نرخ مرتبط بود.

«دیوید لابه»، دیگر نویسنده ارشد این پژوهش و دانشیار دانشگاه مک‌گیل در مونترال، گفت: «پیام اصلی صرفاً کمتر چربی خوردن نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد نوع و منبع چربی اهمیت دارد.»

پژوهشگران توصیه می‌کنند که افراد به جای غذاهای سرشار از چربی حیوانی یا اشباع، بیشتر از روغن زیتون، مغزها، دانه‌ها و آووکادو استفاده کنند.