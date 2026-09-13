به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۳ تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی بیش از ۳۰ مدرسه در حوادث اخیر، از حمایت شهرداری منطقه در بازسازی، بهسازی و زیباسازی مدارس قدردانی کرد و تداوم این همکاری‌ها را زمینه‌ساز آماده‌سازی ۱۶۰ مدرسه برای آغاز سال تحصیلی جدید دانست.

در نشست هماهنگی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ که با حضور سرهنگ پروانه، سرکلانتر راهور شرق تهران، سرهنگ آخوندی، رئیس پلیس راهور منطقه ۱۳، معاونان آموزش و پرورش منطقه، نماینده شهرداران مدارس و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، اعضای ستاد برنامه‌ها و اقدامات خود را برای استقبال از سال تحصیلی جدید تشریح کردند.

آزادسازی ۲۰ هزار مترمربع از اراضی حریم منطقه ۱۹ تهران

شهردار منطقه ۱۹ تهران از اجرای عملیات مقابله با ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز در محدوده ناحیه ۴ و آزادسازی ۲۰ هزار مترمربع از اراضی اشغال‌شده خبر داد.

شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگرپور با اشاره به تداوم اقدامات مدیریت شهری برای صیانت از حریم اظهار کرد: این عملیات با هدف مقابله با ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز، حفظ اراضی حریم و جلوگیری از گسترش تخلفات در محدوده ناحیه ۴ اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۵ مورد تخلف شامل ساخت‌وساز و ایجاد بناهای غیرمجاز شناسایی و تخریب شد که مجموع مساحت رفع خلاف‌شده به ۶ هزار مترمربع می‌رسد.

اخگرپور ادامه داد: همچنین ۲۰ هزار مترمربع از اراضی اشغال‌شده در این محدوده آزادسازی شد و با اقدامات انجام‌شده، از ادامه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز از این اراضی جلوگیری شد.

شهردار منطقه ۱۹ با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر محدوده حریم گفت: پایش مستمر، شناسایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی، از برنامه‌های مستمر شهرداری منطقه ۱۹ در راستای صیانت از حریم و حفظ حقوق عمومی است.

این عملیات با همکاری جهاد کشاورزی، کلانتری ۱۷۱ عوارضی، اداره برق، اداره آب و فاضلاب ناحیه ۳ خانی‌آباد، اورژانس تهران و دادسرای بخش آفتاب انجام شد.

پل شهید چوب‌تراش منطقه ۲ به خط پایان نزدیک می‌شود

شهردار منطقه ۲ تهران با تأکید بر رفع گسست اجتماعی و ارتقای ایمنی محله طرشت، بر تسریع اجرای پروژه پل روگذر تقاطع بلوار چوب‌تراش و بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تأکید کرد.

شهرداری منطقه ۲، مهدی صالحی در بازدید میدانی از پروژه پل روگذر شهید چوب‌تراش گفت: این پروژه عمرانی، پاسخی به مطالبه دیرینه شهروندان و تأکیدات شورای شهر ششم است.

وی اظهار کرد: مسیر فعلی که شهروندان برای عبور از بلوار چوب‌تراش به سمت بزرگراه شیخ فضل‌الله، خیابان تیموری یا بزرگراه یادگار امام استفاده می‌کنند، یک زیرگذر کم‌عرض و بسیار ناایمن است. هدف از اجرای این پل، علاوه بر مدیریت ترافیک، حذف این مسیر خطرناک و ایجاد یک اتصال استاندارد است.

شهردار منطقه ۲ افزود: بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در دهه‌های گذشته محله طرشت را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده و این انفکاک جغرافیایی، نوعی گسست در بافت اجتماعی محله ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: این پل با طراحی دو خط عبوری در هر طرف، علاوه بر روان‌سازی جریان ترافیکی، امکان اتصال ایمن به بلوار شهید گلاب و شهدای صادقیه را نیز فراهم خواهد کرد.

این پروژه شامل احداث یک پل شمالی ـ جنوبی به طول ۵۲۰ متر و عرض تقریبی ۱۶ متر در هر طرف است و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسست محله‌ای و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا می‌شود.

اجرای ۹۴ هزار متر خط‌کشی محوری در منطقه ۸ برای استقبال از مهر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۸ از اجرای طرح گسترده خط‌کشی و ایمن‌سازی محورهای پرتردد و مسیرهای منتهی به مدارس خبر داد و گفت: در قالب طرح استقبال از مهر ۱۴۰۵، ۹۴ هزار متر طول خط‌کشی محوری و ۷ هزار و ۶۳۰ بلوک عابر پیاده در سطح منطقه پیش‌بینی شده است.

شهرداری منطقه ۸، مجید سلمانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح استقبال از مهر از ۱۵ شهریورماه اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در آستانه بازگشایی مدارس، اولویت اقدامات ترافیکی با محورهای پرتردد، مسیرهای منتهی به مدارس و مراکز آموزشی است.

وی افزود: تاکنون ۳۰ هزار و ۲۳۰ متر طول خط‌کشی محوری در محورهای گلستان، شهید مدنی، دماوند و دردشت اجرا شده است.

سلمانی ادامه داد: برای افزایش ایمنی مسیرهای منتهی به مدارس نیز عملیات خط‌کشی و آشکارسازی سرعتکاه‌ها به طول ۵۰۰ متر در ۱۳ محل انجام شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۸ همچنین از خط‌کشی ۲۵۸ بلوک عابر پیاده در ۲۵ محل خبر داد و گفت: خیابان شهید مدنی، خیابان عسگری، بلوار شاهد، برادران قانع، دماوند، دمیرچی، غفاری، میدان ۱۹، چهارراه تلفنخانه، شهید گلشن‌دوست، دین‌محمدی و شهید آیت از جمله نقاط اجرای این طرح هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و هدف از آن افزایش دیدپذیری خط‌کشی‌ها، آشکارسازی سرعتکاه‌ها و ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و شهروندان است.

ادامه فعالیت ستاد استقبال از مهر در منطقه ۱۰ تهران

همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، فعالیت ستاد استقبال از مهر منطقه ۱۰ تهران با اجرای مجموعه اقدامات ایمنی، ترافیکی و محیطی برای آماده‌سازی مدارس و معابر پیرامونی ادامه دارد.

شهرداری منطقه ۱۰، این اقدامات با تأکید مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه، بر آمادگی همه‌جانبه مدیریت شهری برای بازگشایی مدارس و ارتقای ایمنی مسیرهای تردد دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

اخ‌الصنایع در نشست ستاد استقبال از مهر بر حضور و نظارت میدانی مدیران شهری و شهرداران نواحی، شناسایی نقاط ناایمن و رفع مسائل ترافیکی و محیطی پیرامون مراکز آموزشی تأکید کرده بود.

در همین راستا، خط‌کشی محوطه مدارس، نصب تابلوهای هشدار عبور دانش‌آموزان و اجرای تجهیزات و موانع ترافیکی در معابر پیرامونی مراکز آموزشی انجام شده و رفع نقاط پرخطر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین نیازهای عمرانی، خدماتی و تجهیزاتی مدارس احصا شده و موارد شناسایی‌شده برای رفع و تعیین تکلیف در حال پیگیری است.

فعالیت ستاد استقبال از مهر منطقه ۱۰ تا آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت تا مدارس و معابر پیرامونی برای حضور ایمن و آرام دانش‌آموزان آماده شوند.

تجدید تفاهم‌نامه شهرداری منطقه ۲۱ و آموزش و پرورش برای بهسازی مدارس

شهردار منطقه ۲۱ تهران از تجدید تفاهم‌نامه همکاری با آموزش و پرورش برای بهسازی مدارس و ارتقای آموزش‌های شهری خبر داد.

شهرداری منطقه ۲۱، محسن امیدیان در جلسه ستاد استقبال از مهر با حضور بهاره بوربور، رئیس آموزش و پرورش منطقه ۹ و ۲۱، بر تقویت همکاری‌های متقابل و حمایت همه‌جانبه از مدارس تأکید کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شهرداری منطقه مسئولیت نگهداشت، بهسازی و شاداب‌سازی فضاهای آموزشی را بر عهده می‌گیرد و آموزش و پرورش نیز در اجرای طرح‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و برنامه‌های شهری از جمله آموزش قوانین آپارتمان‌نشینی، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست با مدیریت شهری همکاری خواهد کرد.

امیدیان در این نشست بر صیانت از فضاهای آموزشی در برابر تخریب یا تغییر کاربری غیرقانونی تأکید کرد و گفت مدیریت شهری اجازه نخواهد داد مجموعه‌های در حال ساخت، فضاهای آموزشی را حذف یا جایگزین کنند.

وی همچنین با اشاره به حمایت مدیریت شهری از مدارس گفت: حتی در مواردی مانند وصل انشعابات آب و فاضلاب که در ظاهر در حیطه مسئولیت شهرداری نیست، مدیریت شهری برای تأمین آرامش اولیا و مدیران مدارس پیش‌قدم شده است.

بهاره بوربور نیز با قدردانی از حمایت‌های شهرداری، به چالش‌های منطقه ۲۱ از جمله کمبود سرانه فضای آموزشی اشاره کرد و رفع دغدغه‌های زیرساختی را عاملی برای ایجاد حس امنیت و اعتماد در والدین و کاهش فرسایش شغلی مدیران مدارس دانست.

در پایان این نشست، بر نهایی شدن تفاهم‌نامه و توزیع وظایف میان معاونت‌های مختلف شهرداری، به‌ویژه معاونت عمران، برای اجرای اولویت‌های بهسازی مدارس پیش از بازگشایی مدارس تأکید شد.



بازسازی پیاده‌راه‌های محور زندیه تا معلم در جنوب تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۸ از اجرای عملیات بازسازی پیاده‌راه‌های محور شهید مرتضی زندیه تا بلوار معلم و بهسازی مسیرهای دسترسی شهروندان در محلات یافت‌آباد خبر داد.

شهرداری منطقه ۱۸، هادی رضوی با اشاره به تداوم اقدامات عمرانی در محور شهید زندیه اظهار داشت: پس از تملک املاک قدیمی و ناایمن و تعریض این محور که به رفع مشکلات ترافیکی دیرینه شهروندان محلات یافت‌آباد انجامید، تأمین زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت معابر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: عملیات بازسازی پیاده‌راه‌های محور زندیه از میدان الغدیر تا بلوار معلم به طول تقریبی یک‌هزار و ۵۰۰ متر و همچنین مسیر منتهی به چهارراه قهوه‌خانه، در قالب اولویت‌های عمرانی منطقه اجرا می‌شود که بخش ابتدایی آن به پایان رسیده و ادامه عملیات نیز با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است.

رضوی همچنین از اجرای اصلاح هندسی در این محور و جانمایی چند صد متر تک‌جدول خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ساماندهی تردد، کاهش بار ترافیکی و بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۸ در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح‌های مشابه در محور شهید زندیه به شهید میره‌ هاشم، بخشی دیگر از مشکلات دیرینه شهروندان برای دسترسی به معابر فرعی اطراف برطرف شود.