به گزارش خبرنگار مهر، یو نسبو (متولد ۱۹۶۰) نویسنده و موسیقیدان پرکار نروژی است که عموماً به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ژانر جنایی، معمایی و مکتب «نوآر اسکاندیناوی» (Nordic Noir) در جهان شناخته میشود. او خالق رمانهای پرفروش و نفسگیری است که با فضاسازیهای تاریک و روانکاوی عمیق شخصیتها، طرفداران بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده است. بسیاری از آثار او، از جمله «آدمبرفی» و «شکارچیان سر»، به فیلمهای سینمایی موفقی تبدیل شدهاند. شاید یکی از متفاوتترین و تحسینشدهترین داستانهای مستقل نسبو، رمان کوتاه و کوبنده «خون بر برف» باشد.
نسبو که دانشآموخته رشته اقتصاد است، پیش از روی آوردن به نوشتن داستانهای جنایی، کارگزار بورس، روزنامهنگار و خواننده یک گروه موسیقی راک بود. آثار او اغلب شامل پیرنگهای پیچیده، تعلیقهای نفسگیر و نمایش خشونت و تاریکیهای پنهان در جوامع مدرن است که منجر به تثبیت جایگاه او در ادبیات پلیسی جهان شد. با این حال، وی در رمان «خون بر برف» در مواجهه با طیف دیگری از روایتها، مسیری متفاوت، مینیمالیستیتر و حتی شاعرانه را در پیش گرفت؛ داستانی درباره یک قاتل اجارهای به نام «اولاف» که در کمال تعجب، قلبی مهربان دارد و درگیر عشقی ممنوعه و مرگبار میشود.
در ایران هم رمانهای مختلفی از او مانند «خون بر برف»، «آدمبرفی»، «پسر»، «خفاش»، «شکارچیان سر» و «عطش» ترجمه شده و با استقبال خوب علاقهمندان به ادبیات پلیسی و معمایی مواجه شده است. همچنین ایوب آقاخانی به سراغ رمان «خون بر برف» رفته و یک نمایش رادیویی از این اثر با عنوان «رویای سرد» را تولید کرده است.
فرناز عقیلی این رمان را برای اجرای رادیویی اقتباس و تنظیم کرده است و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، سردبیری آن را نیز به عهده داشته است.
نرگس موسیپور افکتور و محمدرضا محتشمی صدابردار این اثر هستند.
علی بهرامی تهیهکنندگی این نمایش رادیویی را بر عهده دارد.
در چهارمین قسمت از این نمایش به ترتیب اجرا ایوب آقاخانی، نگین خواجهنصیر، نوشین حسنزاده، رویا فلاحی، محمد آقامحمدی، امیر منوچهری و مهدی نمینیمقدم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه این قسمت میشنویم:
اولاف همراه با کورینا که قرار بود او را به قتل برساند در خانهاش که کسی از آن خبر ندارد، پنهان میشود. او بهجای کشتن کورینا او را با خود بر میدارد و میگریزد تا هر ۲ از دست هافمن در امان باشند.
اولاف قاتل دلرحمی است که پولهایش را خرج خانواده قربانیانش کرده است. او حالا در تلاش است تا هافمن را از بین ببرد و میخواهد به فیشرمن بپیوندد؛ رقیب هافمن که مشتاقانه در پی حذف هافمن است.
اولاف به دیدن فیشرمن میرود و بر آن میشوند تا با کمک ۲ نفر از افراد فیشرمن هافمن را بکشد. پینه کارگزار هافمن اولاف را گیر میآورد و از او میخواهد تا جای کورینا را لو بدهد تا در ازایش زنده بماند.
آیا اولاف تسلیم میشود و کورینا را تسلیم میکند؟ فیشرمن برای اولاف چه خواهد کرد؟ آیا اولاف دلباخته کورینا شده است؟
باهم چهارمین قسمت از نمایش شنیدنی «رویای سرد» را با مدت زمان ۲۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه میشنویم.
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