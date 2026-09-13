به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان حوادث اخیر در این محدوده، اظهار کرد: آسیبدیدگی و فرسودگی سازه، آبگرفتگی بخشهایی از کشتی، شرایط جزر و مد و احتمال گرفتار شدن افراد، این محل را به محدودهای ناایمن و پرخطر تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه کشتی بهگلنشسته رمچاه محل مناسبی برای شنا، تفریح، عکاسی و گردشگری نیست، از شهروندان به ویژه جوانان و خانوادهها خواست برای تفریح، کنجکاوی یا عکاسی وارد کشتی و محدوده خطرناک اطراف آن نشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم، افزود: افرادی که با هدف برداشت فلزات، قطعات یا اموال موجود در کشتی قصد ورود به آن را دارند باید بدانند این اقدام علاوه بر تبعات قانونی جان آنان را بهطور جدی تهدید میکند.
نصرتی، تأکید کرد: هیچ مال یا قطعهای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد و بیتوجهی به شرایط این کشتی میتواند حوادث جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی همچنین از پیگیری موضوع برای ایمنسازی محدوده، جلوگیری از دسترسی افراد به نقاط پرخطر و تعیین تکلیف وضعیت کشتی خبر داد و بر همکاری دستگاههای متولی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ تأکید کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم، گفت: تاکنون سه تن از جوانان به دلیل ورود به محدوده کشتی بهگلنشسته در آبهای ساحلی روستای رمچاه جان خود را از دست دادهاند.
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