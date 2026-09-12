به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر شنبه در نشست مجمع انتخاباتی هیات شمشیربازی استان مرکزی اظهار کرد: استعدادیابی باید از اولویت‌های هیأت جدید باشد و جامعه شمشیربازی استان در کوتاه‌مدت به ۳۰۰ ورزشکار افزایش یابد تا استعدادهای برتر شناسایی و مسیر قهرمانی آنان از پایه تا بزرگسالان استمرار یابد.

وی افزود: توجه به رده‌های پایه و پرهیز از نتیجه‌گرایی کوتاه‌مدت، با حضور مستمر در مسابقات و لیگ‌ها باید در مسیر برنامه چهار ساله پرورش ملی‌پوشان دنبال شود.

مرادی تصریح کرد: ورزشکاران، مربیان و داوران باسابقه، سرمایه‌های ارزشمند هیأت هستند و باید با حفظ انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت آنان، از اتلاف زمان و بازسازی دوباره این سرمایه‌ها جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: هیات رئیسه بر پشتیبانی و جذب منابع تمرکز کند و تصمیم‌های تخصصی انتخاب ورزشکار، مربی و اعزام‌ها در کمیته فنی و با نظر فدراسیون اتخاذ شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی و فنی باید همزمان دنبال و از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری و بسیج ورزشکاران برای توسعه شمشیربازی استفاده شود تا طی چهار سال، زمینه حضور ورزشکاران و مربیان استان در سطح ملی و رقابت‌های آسیایی و المپیک فراهم شود.

وی افزود: هیات شمشیربازی استان مرکزی باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر پرورش قهرمانان ملی و المپیکی و حضور قدرتمند در رقابت‌های آسیایی و جهانی را دنبال کند.

مرادی بیان کرد: هدف‌گذاری شمشیربازی استان باید فراتر از مسابقات کشوری و در چارچوب برنامه‌ای چهار ساله، با هدف پرورش ملی‌پوشان و کسب مدال المپیک دنبال شود.