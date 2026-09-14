سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ادامه تعطیلی موزهها و نگهداری اشیای نفیس در مخازن امن اظهار کرد: اجرای دستورالعملهای مربوط به شرایط جنگ در مدیریت شهری و موزههای تحت نظر مدیریت شهری و همچنین موزههای زیرمجموعه وزارتخانهها به خوبی انجام شده است.
ادامه نگهداری اشیای نفیس در مخازن امن
وی افزود: طبیعی است تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و پایان جنگ اعلام نشده باشد، احتیاط در موزههایی که اشیای نفیس و ارزشمند دارند، ادامه پیدا کند و این آثار در مخازن امن نگهداری شوند.
علوی تأکید کرد: این موضوع غیرعادی نیست و با توجه به شرایط موجود، طبیعی است که تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی، بخشی از مجموعههای موزهای، اموال و اشیای ارزشمند خود را در مخازن امن نگهداری کنند.
بازگشت موزهها به شرایط عادی منوط به ثبات شرایط
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، اولویت اصلی حفاظت از آثار و اشیای نفیس موزههاست و هر زمان شرایط به حالت عادی بازگردد، میتوان درباره بازگشایی و بازگرداندن این آثار به فضای نمایشگاهی تصمیمگیری کرد.
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