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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

علوی: اشیای نفیس موزه‌ها تا بازگشت شرایط عادی در مخازن امن می‌مانند

علوی: اشیای نفیس موزه‌ها تا بازگشت شرایط عادی در مخازن امن می‌مانند

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: تا زمان ثبات شرایط و اعلام پایان جنگ، نگهداری اشیای نفیس موزه‌ها در مخازن امن ادامه خواهد داشت.

سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ادامه تعطیلی موزه‌ها و نگهداری اشیای نفیس در مخازن امن اظهار کرد: اجرای دستورالعمل‌های مربوط به شرایط جنگ در مدیریت شهری و موزه‌های تحت نظر مدیریت شهری و همچنین موزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به خوبی انجام شده است.

ادامه نگهداری اشیای نفیس در مخازن امن

وی افزود: طبیعی است تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و پایان جنگ اعلام نشده باشد، احتیاط در موزه‌هایی که اشیای نفیس و ارزشمند دارند، ادامه پیدا کند و این آثار در مخازن امن نگهداری شوند.

علوی تأکید کرد: این موضوع غیرعادی نیست و با توجه به شرایط موجود، طبیعی است که تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی، بخشی از مجموعه‌های موزه‌ای، اموال و اشیای ارزشمند خود را در مخازن امن نگهداری کنند.

بازگشت موزه‌ها به شرایط عادی منوط به ثبات شرایط

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، اولویت اصلی حفاظت از آثار و اشیای نفیس موزه‌هاست و هر زمان شرایط به حالت عادی بازگردد، می‌توان درباره بازگشایی و بازگرداندن این آثار به فضای نمایشگاهی تصمیم‌گیری کرد.

کد مطلب 6944977
محدثه رمضانعلی

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