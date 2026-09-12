سجادی: مردم نباید برای برخورداری از حداقل امکانات مشکل داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و خدماتی روستای دوشان، با اشاره به نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها اظهار کرد: همراهی و پای کار بودن مردم، شورای اسلامی و دهیاری‌ها در پیشبرد امور و پیگیری مطالبات مردم اهمیت زیادی دارد و باید از این ظرفیت برای حل مسائل روستاها استفاده کرد.

وی افزود: همراهی دهیار و شورای اسلامی روستای دوشان در پیگیری مسائل و مطالبات مردم قابل تقدیر است و بدون همراهی مجموعه مدیریت روستا و مشارکت مردم، پیشبرد بسیاری از امور با دشواری مواجه خواهد بود.

فرماندار سنندج با بیان اینکه مطالبات مردم در حوزه امکانات و خدمات اساسی به‌حق است، گفت: با توجه به کمبودهایی که در برخی مناطق وجود دارد، انتظار مردم برای برخورداری از زیرساخت‌های مناسب کاملاً منطقی است و دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم تلاش کنند.

سجادی ادامه داد: زیرساخت‌های آموزشی، ورزشی و خدمات عمومی از جمله نیازهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مردم نباید برای برخورداری از حداقل امکانات با مشکل مواجه باشند.

کمبود سرانه‌های آموزشی و ورزشی در روستاها

وی با اشاره به وضعیت برخی روستاهای شهرستان سنندج عنوان کرد: در حوزه آموزش و ورزش همچنان نیازهای برآورده‌نشده‌ای وجود دارد و با توجه به کمبود سرانه آموزشی در برخی مناطق، اقدامات و پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکلات آغاز شده است.

فرماندار سنندج افزود: توسعه روستاها تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه باید همزمان موضوعاتی مانند آموزش، ورزش، خدمات عمومی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم نیز دنبال شود.

سجادی در ادامه با اشاره به وضعیت روستاهای پیرامون شهر سنندج اظهار کرد: این روستاها طی سال‌های گذشته آن‌گونه که باید مدیریت و ساماندهی نشده‌اند و بخشی از مشکلات امروز آنها ناشی از انباشته شدن مسائل در طول سال‌های گذشته است.

وی اضافه کرد: رشد بسیار بالای جمعیت در روستاهای پیرامون سنندج موجب افزایش نیازهای زیرساختی و خدماتی شده و طبیعتاً امکانات موجود در برخی مناطق پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

فرماندار سنندج تصریح کرد: برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید نگاه ویژه‌ای به روستاهای پیرامون شهر داشته باشیم و از همه ظرفیت‌های شهرستان، استان و اعتبارات ملی برای رفع مشکلات استفاده کنیم.

مسائل روستاها باید به صورت ویژه پیگیری شود

سجادی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات روستاها گفت: مسائل مناطق روستایی باید به صورت موردی و ویژه بررسی و برای هر یک از آنها متناسب با نیاز موجود، راهکار و اعتبار لازم پیش‌بینی شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهرستان در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری و اجرای خدمات است و تلاش می‌کنیم پروژه‌ها و مطالبات مردم با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: بخشی از مشکلات انباشته‌شده روستاهای شهرستان، به‌ویژه روستاهای نزدیک شهر سنندج، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعتباری است و این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم.

سجادی در پایان با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی در مناطق روستایی گفت: هدف مدیریت شهرستان این است که با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، خدمات مؤثر و ماندگاری به مردم ارائه شود و توسعه روستاها متناسب با نیازهای واقعی ساکنان آنها دنبال شود.