زنجان میزبان سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه اله‌ویردی از میزبانی این دانشگاه برای مرحله کشوری سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: این رویداد از ۲۸ تا ۳۱ شهریور ماه امسال در زنجان برگزار خواهد شد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان با اشاره به اینکه این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور محسوب میشود، افزود: شعار امسال «گرامیداشت ۱۲۰۰ طلایه‌دار قرآنی» نامگذاری شده است. این شعار به منظور پاسداشت یاد و خاطره ۱۲۰۰ شهید دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و همچنین گرامیداشت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب انتخاب شده است.

اله‌ویردی در ادامه به ساختار این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره در ۷ بخش و ۴۰ رشته متنوع برگزار میشود و دانشجومعلمان دختر و پسر از سراسر کشور در آن به رقابت خواهند پرداخت. بخش‌های هفت‌گانه شامل بخش آوایی با رشته‌های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی، مداحی و سخنوری آیینی، بخش معارفی با ۸ رشته به‌صورت برخط، و بخش‌های هنری، ادبی، پژوهشی، فناوری و تولیدات است. وی خاطرنشان کرد که بخش نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی نیز برای نخستین بار به دوره امسال اضافه شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان با تأکید بر جایگاه راهبردی این دانشگاه در نظام تعلیم و تربیت کشور تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما به‌عنوان متولی تربیت معلم، توجه ویژه به تربیت معنوی و قرآنی دانشجومعلمان است. جشنواره قرآن و عترت صرفاً یک رویداد رقابتی نیست، بلکه بخشی از برنامه مستمر ما برای انس هرچه بیشتر دانشجومعلمان با معارف وحیانی و آماده‌سازی آنان برای نقش خطیر مربیگری است.

اله‌ویردی افزود: باور داریم که دانشجومعلمی که خود از حیث معنوی و قرآنی تربیت یافته باشد، می‌تواند الگویی اثرگذار برای نسل آینده باشد. امروز دانشجویان ما، معلمان فردای این سرزمین هستند و هر آنچه در این سال‌ها از قرآن و عترت فرا می‌گیرند، در کلاس‌های درس آینده به هزاران دانش‌آموز منتقل خواهد شد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری بر تربیت قرآنی دانشجومعلمان، سرمایه‌گذاری بر تربیت دینی تمامی دانش‌آموزان کشور است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان با اشاره به تقارن زمانی این جشنواره با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت به آموزش حضوری پس از وقفه‌ای چندماهه، این همزمانی را مایه برکت و فرصتی مغتنم دانست و اظهار داشت: شروع سال تحصیلی همواره با تحرک و شور و نشاط همراه است و برگزاری جشنواره قرآن و عترت درست در آستانه مهرماه، می‌تواند این شور را به سمت و سویی معنوی هدایت کند. بازگشت دانشجومعلمان به محیط‌های آموزشی پس از وقفه حضوری، نیازمند ایجاد انگیزه و آمادگی روحی است و چه بهتر که این آمادگی با انس با قرآن و عترت رقم بخورد. وی افزود: امیدواریم فضای معنوی جشنواره، سرآغاز پرفروغی برای یک سال تحصیلی همراه با تعالی معنوی و علمی برای تمامی دانشجومعلمان باشد.

وی در ادامه به اقدامات اجرایی این میزبانی اشاره کرد و گفت: نخستین جلسه ستاد برگزاری جشنواره با هدف ترسیم نقشه راه میزبانی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اجرایی تشکیل شده است. در این نشست بر ضرورت همافزایی حداکثری میان دانشکده‌ها و بخش‌های ستادی تأکید و دستور تشکیل کمیته‌های تخصصی و تدوین چارت سازمانی جشنواره صادر شد تا وظایف هر بخش با دقت و زمان‌بندی مشخص پیش رود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان ابراز امیدواری کرد که با میزبانی شایسته این رویداد، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ قرآنی و عترت در میان جامعه معلمان کشور برداشته شود و دانشجومعلمان شرکت‌کننده، این تجربه ارزشمند را به‌عنوان سرمایه‌ای معنوی به مدارس کشور ببرند.