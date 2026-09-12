الزام ۳۱ استان به برگزاری رویدادهای ملی برای شکوفایی صنعت سفر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مدیران معاونت گردشگری، روز شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری و با حضور مدیران‌کل استانی و معاونان گردشگری سراسر کشور به صورت برخط در سالن خلیج‌فارس برگزار شد تا برنامه‌های تحولی این صنعت راهبردی تدوین شود.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تبیین پیوند میان امنیت، آرامش و گردشگری اظهار کرد: تجربه زیسته مردم ایران نشان می‌دهد که هم‌وطنان ما میان امنیت و نشاط، نسبتی هم‌افزا برقرار کرده‌اند. حتی در شرایط اخیر، حضور پررنگ مردم در اقامتگاه‌های بوم‌گردی نشان داد که گردشگری جایگاه خود را در سبد خانوار حفظ کرده و این صنعت با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با دعوت از تمامی استان‌ها برای میزبانی از رویدادهای ملی افزود: هفته گردشگری، فرصتی مغتنم برای نمایش اقتدار و پویایی ایران در عرصه گردشگری است. در همین راستا، با تدبیر و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۳۱ استان کشور در نیم‌سال دوم سال جاری نیز نمایشگاه‌های تخصصی گردشگری برپا خواهند کرد، این حرکت جمعی، پیامی امیدبخش برای زنده بودن و شکوفایی صنعت گردشگری ایران به همراه خواهد داشت. دولت با تمام توان از این بخش حمایت خواهد کرد و ما با ایجاد پیوندهای مستحکم با نهادهای اقتصادی، زمینه را برای رونق هرچه بیشتر این صنعت فراهم می‌سازیم.

گام‌های عملیاتی برای تسهیل سفر و توسعه زیرساخت‌ها

در بخش دیگری از این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌ها در حوزه گردشگری گفت: گردشگری، ضربه‌گیر قدرتمند جامعه در مسیر توسعه است که ثمرات آن در ارزآوری، اشتغال‌زایی و معرفی غنای فرهنگی و مذهبی کشور متبلور می‌شود. با رویکردی حمایتی، تدوین سند جامع گردشگری با جدیت دنبال می‌شود.

وی در تشریح اقدامات امیدبخش این معاونت گفت: با پیگیری‌های مستمر، برای حمایت از فعالان این صنعت با رونمایی از «سفرکارت» و بسترهای نوین پرداخت، تلاش کرده‌ایم تجربه‌ای آسان و خوشایند برای گردشگران رقم بزنیم. در حوزه بین‌الملل نیز راهبردهای سه‌گانه زیارت، سلامت و گردشگری ترکیبی منطقه‌ای در دستور کار قرار دارد که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای گردشگری ایران است.