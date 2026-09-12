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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

سمنان به دنبال کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی؛ مشارکت بخش‌ها ضروری است

سمنان به دنبال کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی؛ مشارکت بخش‌ها ضروری است

سمنان- استاندار سمنان از آغاز اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب، برق و گاز در استان خبر داد و گفت: کاهش ۲۵ درصدی مصرف این حامل‌ها به عنوان هدف استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف منابع اظهار کرد: مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات ویژه برای کاهش مصرف آب، برق و گاز در استان سمنان در حال تدوین و اجرا است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری استان، کاهش ۲۵ درصدی مصرف حامل‌های انرژی است تا از این طریق ضمن کمک به بهبود تراز تولید و مصرف، زمینه برای عبور از ناترازی‌های موجود و استمرار خدمات فراهم شود.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نیازمند مشارکت همه بخش‌ها است، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و مردم باید در اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع مشارکت جدی داشته باشند.

کولیوند ادامه داد: برنامه‌های صرفه‌جویی در استان صرفاً برای کاهش مصرف طراحی نشده، بلکه حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از منابع و استمرار خدمات‌رسانی نیز از اهداف اجرای این طرح‌ها است.

وی با بیان اینکه جزئیات طرح‌های مدیریت مصرف در زمان مناسب اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان یک رویکرد مستمر در استان دنبال شود و محدود به دوره‌های خاص یا مقطعی نباشد.

کد مطلب 6945055

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