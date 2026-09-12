به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف منابع اظهار کرد: مجموعهای از طرحها و اقدامات ویژه برای کاهش مصرف آب، برق و گاز در استان سمنان در حال تدوین و اجرا است.
وی ادامه داد: هدفگذاری استان، کاهش ۲۵ درصدی مصرف حاملهای انرژی است تا از این طریق ضمن کمک به بهبود تراز تولید و مصرف، زمینه برای عبور از ناترازیهای موجود و استمرار خدمات فراهم شود.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نیازمند مشارکت همه بخشها است، یادآور شد: دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و مردم باید در اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع مشارکت جدی داشته باشند.
کولیوند ادامه داد: برنامههای صرفهجویی در استان صرفاً برای کاهش مصرف طراحی نشده، بلکه حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از منابع و استمرار خدماترسانی نیز از اهداف اجرای این طرحها است.
وی با بیان اینکه جزئیات طرحهای مدیریت مصرف در زمان مناسب اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان یک رویکرد مستمر در استان دنبال شود و محدود به دورههای خاص یا مقطعی نباشد.
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