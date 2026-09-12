رایزنی وزرای خارجه ترکیه، قطر و عربستان درباره تحولات منطقه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز شنبه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود گفتگوهای تلفنی انجام داد.

در جریان گفتگوی تلفنی میان فیصل بن فرحان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، همکاری‌ های دوجانبه میان دو کشور در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ ای مورد بررسی قرار گرفت.

وزرای امور خارجه همچنین درباره تلاش‌ های مشترک برای کاهش تنش‌ ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند.

فیصل بن فرحان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در گفتگوی تلفنی خود به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ ای و تلاش‌ های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ ها در منطقه، به گونه‌ ای که امنیت و ثبات آن حفظ شود، پرداختند.