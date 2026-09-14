به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی در سیامین نشست شورای برنامهریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک استان البرز که در سالن شهدای فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: خانوادهها باید نوآموزان خود را تنها در کودکستانهایی ثبتنام کنند که دارای مجوز رسمی از آموزش و پرورش استان البرز هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود: برخی مراکز با عناوینی مانند «خانه بازی» و «خانه خلاقیت» یا کودکستانهایی که مجوز خود را از مراجع غیر از آموزش و پرورش دریافت کردهاند، رسمیت قانونی ندارند.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش در قبال این مراکز مسئولیتی ندارد و خانوادهها باید پیش از ثبتنام، وضعیت مجوز مرکز مورد نظر را بررسی کنند.
شعبانی ادامه داد: اولیا میتوانند مجوز کودکستان را از طریق تابلوی نصبشده در محل مرکز یا با استعلام از اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان البرز بررسی کنند.
نظارت بر کودکستانها جدیتر میشود
وی با اشاره به استقرار اداره تعلیم و تربیت کودک در استانها گفت: با این اقدام، نظارت بر عملکرد کودکستانها با جدیت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز مدیریت یکپارچه، نظارت بر عملکرد و کنترل محتوای آموزشی و تربیتی کودکستانها را از محورهای مهم دانست و گفت: این موضوع باید در نواحی و مناطق ۹گانه آموزش و پرورش استان مورد توجه قرار گیرد.
شعبانی تصریح کرد: تمامی آموزشها در دوره کودکستان باید بر اساس استانداردهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ارائه شود و دریافت شهریه نیز باید مطابق تعرفههای تعیینشده صورت گیرد.
وی از خانوادهها خواست فرزندان خود را در کودکستانهای دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ثبتنام کنند تا از نظر امنیت، کیفیت محتوای آموزشی و تربیتی و همچنین میزان شهریه با مشکل مواجه نشوند.
بررسی وضعیت مراکز غیرمجاز در البرز
در این نشست همچنین آخرین وضعیت صدور و ابلاغ شهریه کودکستانها، روند برگزاری دورههای توانمندسازی مربیان و نحوه رسیدگی به مراکز غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.
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