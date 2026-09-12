به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در همایش تخصصی بررسی ظرفیتهای فناوری پرتودهی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی که با حضور معاون سازمان انرژی اتمی برگزار شد، اظهار کرد: اردبیل از ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی برخوردار است و تولید سالانه حدود ۸۰۰هزار تن سیبزمینی، نمونهای از این ظرفیت قابل توجه است.
وی با بیان اینکه راهبرد استان اردبیل، جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت تولید محصولات دارای ارزش افزوده است، افزود: باید با استفاده از ظرفیت مرزی اردبیل، زمینه بهرهگیری از بازار هدف حدود ۴۰۰میلیون نفری روسیه و کشورهای قفقاز فراهم شود.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه طی هفته دولت سال جاری و در حوزه کشاورزی، شهرکهای شیلاتی، گلخانهای و دامپروری با ارزش بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان در استان کلنگزنی یا افتتاح شده، ادامه داد: رویکرد مدیریت استان حرکت بهسمت تولید محصولات دانشبنیان و دارای ارزش افزوده بالا است.
امامی یگانه با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای صادراتی، بیان کرد: ایجاد پایانه صادراتی در استان اردبیل برای محصولات کشاورزی با ماندگاری بالا باید مورد توجه قرار گرفته و فناوری پرتودهی میتواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت معرفی محصولات پرتودهیشده به مردم تاکید کرد و افزود: تولیدات حاصل از فناوری پرتودهی باید به شکل مناسب به مردم معرفی شود تا ظرفیتهای این فناوری و کاربردهای آن برای جامعه تبیین شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: توسعه و افزایش ظرفیت مرکز پرتودهی استان اردبیل باید در دستور کار قرار گیرد تا از این ظرفیت برای پشتیبانی از تولید، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و تقویت صادرات استان استفاده شود.
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