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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

ادامه حملات توپخانه تل‌آویو و تخریب زیرساخت‌ها در جنوب لبنان

ادامه حملات توپخانه تل‌آویو و تخریب زیرساخت‌ها در جنوب لبنان

منابع لبنانی از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المنار از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه علی الطاهر و نیز شهرک بیت یاحون در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی منطقه میان حداثا و حاریص را نیز با توپخانه گلوله باران کرد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه نیز، چند عملیات انفجار را در شهرک المنصوری واقع در جنوب لبنان انجام داد و زیرساخت‌های موجود در این منطقه را تخریب کرد.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی انفجار مشابهی نیز در شهرک عیناثا در بنت جبیل انجام دادند.

در منطقه الطیبه در مرجعیون در جنوب لبنان نیز نظامیان اشغالگر انفجار بزرگی انجام دادند و دست به ویرانگری زدند.

کد مطلب 6945122

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