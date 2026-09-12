به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، شامگاه شنبه در آیین جشنواره استعدادیابی در قرچک اظهار کرد: ثبت‌نام چند هزار دختر و پسر جوان در این جشنواره نشان می‌دهد نسل جوان علاقه‌مند است در سینما دیده شود، فعالیت کند و استعدادهای خود را در عرصه هنر به نمایش بگذارد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان برای ورود به عرصه هنر از بزرگان و ستارگان این حوزه الگو می‌گیرند و این اشتیاق اتفاق مبارکی است، چراکه هرجا هنر زنده باشد و علاقه به هنر افزایش پیدا کند، جامعه نیز پویا، فعال و رو به جلو خواهد بود.

خزایی با اشاره به ارتباط میان فلسفه و هنر گفت: به عنوان دانش‌آموخته فلسفه و مخاطب جدی هنر، معتقدم میان این دو حوزه ارتباط عمیقی وجود دارد و آثار هنری بزرگ نیز در بسیاری از مواقع به موضوعاتی مانند علم، فناوری، زمان و آینده می‌پردازند.

نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سینمایی در منطقه بیان کرد: نسل ما برای تماشای یک فیلم گاهی مجبور بود از ورامین به تهران برود و مسیر طولانی را طی کند، اما امروز با توسعه زیرساخت‌های سینمایی، مردم ورامین، پیشوا و قرچک امکان تماشای آثار روز سینما را در منطقه خود دارند.

وی افزود: برای مردم دشت ورامین و دیار ۱۵ خرداد که در گذشته برای دسترسی به امکانات سینمایی باید مسافت زیادی را طی می‌کردند، ایجاد و فعال شدن پردیس سینمایی اتفاق مهمی است و برگزاری جشنواره‌های سینمایی و اکران همزمان آثار با دیگر نقاط کشور، دسترسی مردم منطقه به محصولات فرهنگی را افزایش داده است.

خزایی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگ و هنر نیازمند زیرساخت است، تصریح کرد: هنرمندان بزرگ کشور برای تولید آثار سینمایی تلاش می‌کنند، اما اگر سالن سینما و زیرساخت مناسب وجود نداشته باشد، مخاطب چگونه می‌تواند آثار آنها را ببیند؟ ایجاد سالن‌های سینما و توسعه امکانات فرهنگی و هنری از وظایف مسئولان است و باید برای فراهم کردن این زیرساخت‌ها تلاش شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: شرکت‌کنندگان این فرصت را دارند که از آموزه‌ها و تجربه‌های استادان و هنرمندان برجسته استفاده کنند و چنین فرصتی می‌تواند مسیر فعالیت حرفه‌ای آنها را روشن‌تر کند.

خزایی تصریح کرد: بخش مهم این اتفاق از ذهن خلاق و جوشان جوانان شکل گرفته و امیدوارم این موضوع برای همه مدیران کشور یک درس باشد؛ هرجا جوانان ذهن پویا و ایده‌ای برای انجام یک کار دارند، باید به آنها فرصت داده شود تا ایده خود را اجرا کنند.

نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در پایان گفت: هرجا به جوانان میدان داده‌ایم، نتیجه کار زیبا و مفید بوده است و امروز نمونه آن را در جشنواره استعدادیابی «اکتای» می‌بینیم.