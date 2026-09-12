اولاد قباد: خون شهدا محور انسجام و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده اولادقباد عصر شنبه در سفر به آذربایجان‌شرقی و در دیدار با خانواده شهید «امیر وکیل‌زاده»، از شهدای جنگ تحمیلی سوم و از کارکنان بنیاد شهید، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ضرورت تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و با تجلیل از صبر و استقامت والدین شهید وکیل‌زاده، از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی نیز قدردانی کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در ادامه با حضور در منزل «ناصر شهابی»، جانباز ۷۰ درصد و بصیر دوران دفاع مقدس که به علت کسالت در بستر بیماری است، از سال‌ها صبر، استقامت و مجاهدت وی و خانواده‌اش تجلیل کرد.

اولادقباد با اشاره به نقش خانواده جانبازان در تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری، گفت: همسران و فرزندان جانبازان در سال‌های پس از مجروحیت، همراه و پشتیبان آنان بوده‌اند و صبر و فداکاری این خانواده‌ها شایسته تکریم است.

وی همچنین در دیدار با یکی دیگر از جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی سوم، دلاوری و ایستادگی ایثارگران را پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی دانست و بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مطالبات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

این جانباز نیز در این دیدار با بیان اینکه همچنان خود را سرباز وطن می‌داند، اظهار کرد: افتخار می‌کنم که سرباز وطن بوده و هستم.

وی همچنین خواستار پیگیری مشکلات درمانی و هزینه‌های دارویی جانبازان شد.

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدارها با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخار و ادای دین به حماسه‌سازان دفاع از وطن است، بر پیگیری مطالبات و رفع مشکلات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

سیدباقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در جریان این دیدارها با خانواده‌ها گفت‌وگو کرد و مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

ناصر شهابی، جانباز بصیر دوران دفاع مقدس، پس از مجروحیت از ناحیه هر دو چشم، سال‌ها در مدارس ویژه دانش‌آموزان نابینا به تعلیم و تربیت پرداخت و همچنان در عرصه آموزش و فرهنگ فعالیت دارد.

شهید امیر وکیل‌زاده نیز از کارکنان بنیاد شهید و از شهدای جنگ تحمیلی سوم بود که در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری به شهادت رسید.