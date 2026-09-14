اقدام سازمان سنجش برای مقابله با تحریم آزمون آیلتس و تافل توسط آمریکا

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شرایط شرکت داوطلبان ایرانی در آزمون های بین المللی پس از اعلام تحریمهای علمی امریکا علیه ایران گفت: عدم برگزاری آزمون های تافل و آیلتس برای داوطلبان ایرانی تحریم یک طرفه آنها نسبت به ایرانیان است.

وی افزود: مرکز ETS آمریکا متولی برگزاری آزمون تافل است که به دلیل سیاست تحریم های دانشگاهی و ورزشی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است، امکان آزمون تافل را برای ایرانی ها به صورت یک طرفه قطع کرد.

محمدی یادآور شد: مرکز ETS آمریکا از این تصمیم راضی نیست اما ناچار است از تصمیم دولت متبوع خود تبعیت کند.

رئیس سازمان سنجش گفت: ما دو ایمیل به مرکز ETS آمریکا به عنوان متولی آزمون تافل ارسال کردیم و به ما پاسخ داده اند که موضوع در دست بررسی است. اما در نهایت آنها زیرنظر سیاست های دولت آمریکا قرار دارند.

وی اضافه کرد: درباره آزمون آیلتس هم نمایندگی IDP به عنوان متولی آزمون آیلتس در منطقه رایزنی و نامه نگاری کرده ایم.

محمدی گفت: البته باید توجه داشته باشیم که این آزمون های بین المللی به صورت یک طرفه برای ایرانی ها تحریم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال تلاش هستیم که شاید بتوانیم امکان برگزاری آزمون ها را در داخل کشور و یا جای دیگر برای افرادی که واقعا نیاز دارند، فراهم کنیم. سعی داریم شرایطی ایجاد کنیم که این حجم ارز از کشور خارج نشود و چالشی هم برای متقاضیان پیش نیاید.

رئیس سازمان سنجش گفت: البته هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم اما در حال پیگیری موضوع از مراکز اصلی برگزار کننده آزمون های بین المللی هستیم.