رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت پرداخت بهموقع قبوض آببها اظهار کرد: پرداخت منظم هزینههای آب و خدمات فاضلاب از سوی مشترکان، نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز شرکت و استمرار خدماترسانی مطلوب به مردم دارد.
وی افزود: هزینههای شرکتهای آب و فاضلاب از محل منابع داخلی تأمین میشود و پرداخت بهموقع قبوض، پشتوانه اصلی تأمین هزینههای جاری، اجرای طرحهای زیرساختی، تعمیر و نگهداری شبکهها و ارتقای سطح خدمات است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به محدودیت منابع مالی و افزایش هزینههای جاری تصریح کرد: تأخیر در پرداخت قبوض میتواند روند تأمین منابع مالی و اجرای برنامههای شرکت را با چالش مواجه کند، بنابراین انتظار میرود مشترکان با پرداخت بهموقع، در پایداری خدمات آب و فاضلاب مشارکت کنند.
داودی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به پرداخت مطالبات آبفا گفت: برخی ادارات دولتی در پرداخت بهموقع قبوض آببها تأخیر دارند و استمرار این وضعیت میتواند توازن مالی شرکت و روند اجرای برنامهها و پروژههای خدماتی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید در پرداخت قبوض و مطالبات آبفا اهتمام جدی داشته باشند و با تعیین تکلیف بدهیهای معوق، زمینه تداوم خدماترسانی پایدار را فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای استمرار خدمات، تعمیر و نگهداری شبکهها و اجرای پروژههای آب و فاضلاب، نیازمند همکاری و همراهی مشترکان و دستگاههای اجرایی در پرداخت بهموقع مطالبات است.
داودی در پایان اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب با هدف صیانت از حقوق عمومی و تأمین منابع لازم برای استمرار خدمات، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات ناگزیر به استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، برای وصول بدهیهای معوق خواهد بود؛ هرچند امیدواریم با همکاری و تعامل مسئولان دستگاههای اجرایی، نیازی به استفاده از این ظرفیتهای قانونی نباشد.
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