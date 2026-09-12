استاندار کرمان: پسته باید به عنوان «مسئله ملی» مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه شنبه در نشست ستاد عالی پسته با اشاره به جایگاه کرمان به عنوان خواستگاه اصلی پسته گفت: هیچ‌گاه نباید سطح مسائل حوزه پسته را تا سطح یک موضوع و مشکل استانی تنزل داد.

وی افزود: پسته بخشی از هویت اقتصادی استان کرمان است و نقش برجسته‌ای در معیشت صدها هزار نفر از جمعیت استان و برخی شهرستان‌ها دارد.

استاندار کرمان با اشاره به نقش پسته در ارزآوری گفت: پسته ارزآور است و اگر محصول خوب تولید و به‌خوبی صادر شود، منابع بازگشتی حاصل از صادرات آن می‌تواند رشد اقتصادی خوبی در استان ایجاد کند.

طالبی، با بیان اینکه در استان کرمان جلسات و پیگیری‌های مختلفی برای حل مسائل پسته انجام شده است، گفت: برخی مسائلی همچنان لاینحل مانده است.

وی یکی از مسائل این بخش را مشکلات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب عنوان کرد و گفت: پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه باید در قالب مصوبه در سطح تهران پیگیری شود تا این مشکل برطرف شود.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به چالش‌های صادرات پسته و تعهدات ارزی اظهار کرد: تعهدات ارزی واقعاً چالش بزرگی برای بازرگانان ما ایجاد کرده است و نیازمند آن است که موضوع پسته به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی نیز در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

وی در ادامه با استفاده از فرصت حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، بر ضرورت توجه جدی به مسائل دیگر بخش کشاورزی استان کرمان تأکید کرد و گفت: حوزه خرما با چالش‌های جدی مواجه است و در بخش اصلاح الگوی کشت نیز به تقویت نگاه حمایتی وزارت جهاد کشاورزی نیاز است.

طالبی، موضوع آبخیزداری را نیز از دیگر مسائل مهم بخش کشاورزی استان کرمان دانست و گفت: بسیاری از پروژه‌های مهم این حوزه به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده‌اند و این مسائل نیازمند نگاه ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی است.