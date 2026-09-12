به گزارش خبرگزاری مهر، داود خسروی در جلسه هفتگی بررسی روند اجرای طرح «خانه امید» و دیگر پروژههای مسکن حمایتی بنیاد مسکن گلستان که با حضور مدیرکل، معاونان و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه مسکن شعب استان بهصورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: روند اجرای طرح خانه امید رو به جلو است، اما برای دستیابی به اهداف تعیینشده باید پیگیریها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
خسروی بر تسریع در شناسایی و ساماندهی متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد و افزود: فرآیند تخصیص و واگذاری زمین به مشمولان باید با جدیت دنبال شود و وضعیت کمکهای بلاعوض نیز تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود.
وی استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی استان را یکی از مسیرهای حمایت از تأمین مسکن اقشار هدف دانست و گفت: مدیران شعب باید با رایزنی با کارخانهها و صنایع، کارگران واجد شرایط را شناسایی کنند و از ظرفیت مسئولیت اجتماعی این واحدها برای کمک به تأمین مسکن آنان بهره بگیرند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین بر ضرورت تسریع در پروژههای بنیادساخت تأکید کرد و گفت: پروژههای در حال اجرا باید با برنامهریزی و پیگیری مستمر بهگونهای پیش بروند که حداکثر تا دهه فجر به مرحله واگذاری و تحویل به واجدان شرایط برسند.
خسروی تأمین بهموقع منابع مالی و مصالح را از الزامات اصلی پیشرفت پروژههای مسکن حمایتی برشمرد و بر تزریق بهموقع منابع مالی به طرحها تأکید کرد.
وی با اشاره به سیاست بنیاد مسکن استان در تأمین مصالح بیان کرد: پیشخرید مصالح مورد نیاز پروژهها با هدف کاهش هزینهها و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند اجرا دنبال میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: در خرید مصالح باید همزمان سه اصل قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و تأمین بهموقع مورد توجه قرار گیرد تا پروژهها با کمترین هزینه و بدون وقفه پیش بروند.
وی همچنین از همکاری شرکت بازرگانی و سرمایهگذاری مسکن در تأمین مصالح پروژههای استان قدردانی کرد و استفاده از ظرفیت خرید اعتباری این مجموعه را مورد تأکید قرار داد.
خسروی همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در اجرای طرح خانه امید را نیز مهم دانست و گفت: تحقق اهداف این طرح نیازمند هماهنگی، برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با ارائه گزارشی از وضعیت متقاضیان طرح خانه امید و مسکن حمایتی اظهار کرد: تاکنون ۸۹۳ نفر از متقاضیان مشمول دریافت کمک بلاعوض از محل منابع سازمان برنامه هستند.
وی افزود: هزار و ۷۰۰ متقاضی نیز در قالب خودمالک به بانکهای عامل معرفی شدهاند و ۵۴۸ متقاضی در قالب پروژههای بنیادساخت، کارسازی شده و وارد فرآیند اجرایی شدهاند.
خسروی ادامه داد: برای ساخت ۱۵۰ واحد نیز در قالب گروه ساخت برنامهریزی و کارسازی انجام شده است که این واحدها از طریق واگذاری زمین و با بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و کمک بلاعوض در حال اجرا و پیگیری هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بر تداوم رصد هفتگی پروژهها تأکید کرد و گفت: مدیران و کارشناسان باید با پایش مستمر عملکرد شعب، شناسایی موانع و ارائه راهکار برای رفع آنها، روند اجرای طرح خانه امید و سایر پروژههای مسکن حمایتی را شتاب دهند.
وی هدف اصلی این اقدامات را تسهیل خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار و دهکهای هدف عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند پیگیری مستمر و همکاری همه مجموعههای دخیل در اجرای طرحهای مسکن حمایتی است.
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