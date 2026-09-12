https://mehrnews.com/x3d3Hn ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۳ کد مطلب 6945326 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۳ روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه ارومیه- در تداوم اجتماع شبانه مقاومت ملی، مردم ارومیه درحمایت از رهبری و انقلاب پای نظام ایستاده اند. دریافت 24 MB کد مطلب 6945326 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان صد و نود و ششمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابان ایستادگی مردم زاهدان در شب ۱۹۶ حضور«محفل ستارهها» در اجتماعات مردم تهران ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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