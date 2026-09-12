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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۳

روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه

روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه

ارومیه- در تداوم اجتماع شبانه مقاومت ملی، مردم ارومیه درحمایت از رهبری و انقلاب پای نظام ایستاده اند.

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کد مطلب 6945326

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