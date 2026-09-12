https://mehrnews.com/x3d3Hr ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6945329 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ اتحاد و همدلی سلماسیها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را شنبه شب در اجتماع شبانه حمایت از انقلاب و رهبری می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6945329 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان صد و نود و ششمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابان حضور«محفل ستارهها» در اجتماعات مردم تهران ایستادگی مردم زاهدان در شب ۱۹۶ تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تجمع شبانه مردم کردکوی در مسیر تداوم؛ شب ۱۹۶ رقم خورد برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما