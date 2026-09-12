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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵

اتحاد و همدلی سلماسی‌ها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه

اتحاد و همدلی سلماسی‌ها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را شنبه شب در اجتماع شبانه حمایت از انقلاب و رهبری می بینید.

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کد مطلب 6945329

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