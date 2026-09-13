محمد کردجزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، امروز یکشنبه آسمان استان در طول روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات عصر و شب با افزایش ابر، احتمال بارشهای پراکنده در نواحی کوهپایهای و کوهستانی وجود دارد.
وی افزود: این شرایط در روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت و آسمان استان ابری پیشبینی میشود و بارشهای پراکنده در نقاط مختلف گلستان دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز سهشنبه و چهارشنبه، استان تحت تأثیر جوی نسبتاً پایدار قرار میگیرد و در کنار کاهش ناپایداریها، افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
کردجزی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بیشترین فعالیت بارشی طی دو روز آینده در نواحی کوهپایهای و کوهستانی استان خواهد بود و از اواسط هفته شرایط جوی گلستان آرامتر میشود.
نظر شما