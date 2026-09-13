انصارالله:حمایت مستقیم آمریکا، عامل اصلی ترور اسرائیل در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شهادت محمد عبدالسلام الیازوری، فرمانده گردان خان‌ یونس و عضو شورای نظامی گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس را به مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت تسلیت گفت.

الیازوری در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسید.

دفتر سیاسی انصارالله ادامه داد: ادامه ترورها و نقض توافق آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، با حمایت مستقیم آمریکا و پوشش سیاسی کشورهای موسوم به «شورای صلح» انجام می‌شود.

این دفتر افزود: ملتی که رهبرانش در صفوف فداکاری پیشگام هستند، شایسته پیروزی است و ترورها نمی‌توانند عزم و اراده آن را ضعیف کند.

انصارالله همچنین بر اهمیت تداوم حمایت از آرمان ملت فلسطین، افشای جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و مقابله با طرح‌های آن تأکید کرد.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان خواستار ایستادگی قاطع در برابر تعرض‌ها به مقدسات اسلامی، به‌ ویژه مسجدالاقصی شد.