به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اذعان کرد: حوثی‌ها بر جزایر راهبردی و حاکم بر تنگه باب‌المندب مسلط می شوند؛ آن هم در شرایطی که عربستان با انزوا روبه رو شده و آمریکا از حمایت از ریاض در رویارویی مستقیم خودداری کرده است.

از سوی دیگر، کانال ۱۴ رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد: حوثی ها با کنترل کامل بر باب‌ المندب به یک دستاورد راهبردی بزرگ دست یافتند.

این شبکه ضمن نگرانی نسبت به پیامدهای این اقدام برای رژیم تل آویو اعلام کرد: آنچه رخ داده، تنها تهدیدی برای اسرائیل و منطقه نیست، بلکه پیامدهای خطرناکی برای تجارت و کشتیرانی در سراسر جهان به همراه دارد.