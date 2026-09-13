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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۷

احساس خطر صهیونیست‌ها از کنترل انصارالله بر باب المندب

احساس خطر صهیونیست‌ها از کنترل انصارالله بر باب المندب

رسانه های اسرائیلی اذعان کردند که جنبش انصارالله یمن با در اختیار گرفتن جزایر راهبردی در تنگه باب‌المندب، کنترل کامل این گذرگاه را به دست می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اذعان کرد: حوثی‌ها بر جزایر راهبردی و حاکم بر تنگه باب‌المندب مسلط می شوند؛ آن هم در شرایطی که عربستان با انزوا روبه رو شده و آمریکا از حمایت از ریاض در رویارویی مستقیم خودداری کرده است.

از سوی دیگر، کانال ۱۴ رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد: حوثی ها با کنترل کامل بر باب‌ المندب به یک دستاورد راهبردی بزرگ دست یافتند.

این شبکه ضمن نگرانی نسبت به پیامدهای این اقدام برای رژیم تل آویو اعلام کرد: آنچه رخ داده، تنها تهدیدی برای اسرائیل و منطقه نیست، بلکه پیامدهای خطرناکی برای تجارت و کشتیرانی در سراسر جهان به همراه دارد.

کد مطلب 6945345

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
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      صهیونیست‌ها از این خطر برن بمیرند.
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
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      درود بر یمنی های شجاع و دلیر خدا حفظشان کند

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