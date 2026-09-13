عبدالرحمن مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ۱۳ سپتامبر، روز جهانی غارها و کارست، اظهار کرد: غارها و سازههای کارستی تنها پدیدههایی جذاب برای گردشگری و مطالعات زمینشناختی نیستند، بلکه بخشی مهم از چرخههای طبیعی آب و زیستبومهای ارزشمند به شمار میروند که حفاظت از آنها نیازمند توجه جدی است.
وی با اشاره به اهمیت غارها و تشکیلات کارستی در مدیریت منابع آب افزود: این ساختارهای زمینشناختی در تغذیه و تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی نقش دارند و در اقلیم گرم و خشک استان بوشهر، اهمیت آنها دوچندان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: سنگهای انحلالپذیر کارستی میتوانند در پالایش، تغذیه و ذخیرهسازی منابع آب زیرسطحی نقش داشته باشند و آسیب به این ساختارها میتواند پیامدهای نامطلوبی برای چرخه هیدرولوژیک منطقه به همراه داشته باشد.
پایش ۱۰ غار شاخص بوشهر
مرادزاده با اشاره به وضعیت غارهای شناساییشده در استان بوشهر بیان کرد: تاکنون ۱۰ دهانه غار ارزشمند در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان شناسایی شده و این غارها در چارچوب برنامههای حفاظتی و پایش مستمر قرار دارند.
وی غارها را زیستبومهایی منحصربهفرد و حساس دانست و گفت: این محیطهای تاریک، پناهگاه گونههای مختلف جانوری هستند و برخی گونههای غارزی و بومی نیز به شرایط خاص این زیستگاهها وابستگی دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: خفاشها از جمله گونههای مهم این زیستبومها هستند که به عنوان شکارچیان طبیعی، در کنترل جمعیت برخی آفات کشاورزی نقش مؤثری دارند؛ بنابراین حفاظت از غارها، تنها به حفظ یک پدیده زمینشناختی محدود نمیشود و مستقیماً با حفاظت از تنوع زیستی ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه زیستبومهای غاری نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس هستند، تصریح کرد: تغییر دما، رطوبت، ورود آلایندهها و برهم خوردن شرایط طبیعی داخل غار میتواند چرخه زیستی گونههای وابسته به این محیطها را مختل کند.
ضرورت تقویت فرهنگ حفاظت از غارها
مرادزاده با هشدار نسبت به افزایش تهدیدهای انسانی علیه میراث طبیعی غارها و لزوم محافظت از غارها اظهار کرد: حفاظت پایدار از غارهای استان بوشهر نیازمند تدوین و اجرای پیوستهای حفاظتی و همچنین افزایش سواد محیطزیستی جامعه است.
وی ادامه داد: صیانت از این زیستبومهای ارزشمند تنها با اقدامات دولتی محقق نمیشود و باید ظرفیت کارگروه استانی غارشناسی، سازمانهای مردمنهاد، راهنمایان طبیعتگردی و جوامع محلی برای حفاظت از غارها فعالتر شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر ضرورت آموزش راهنمایان طبیعتگردی و ترویج گردشگری مسئولانه تأکید کرد و گفت: حضور گردشگران در غارها باید با رعایت اصول حفاظتی و متناسب با ظرفیت زیستمحیطی این مناطق انجام شود تا جذابیتهای طبیعی به عاملی برای تخریب زیستگاه تبدیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: غارها و ساختارهای کارستی بخشی از سرمایه طبیعی استان بوشهر هستند و حفاظت از آنها به معنای صیانت همزمان از منابع آب، تنوع زیستی و میراث زمینشناختی منطقه است؛ از این رو باید این امانتهای طبیعی برای نسلهای آینده حفظ شوند.
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