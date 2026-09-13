به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کارشناسان و بازرسان این اداره کل در شهرستان‌های تابع، نظارت‌ها و پایش‌های میدانی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی دقیق و فایل‌های تخصصی ابلاغ‌شده آغاز کرده و با جدیت در حال رصد حوزه‌های مختلف هستند.

وی، هفت محور کلیدی این نظارت‌های میدانی را برشمرد و افزود: این طرح شامل کنترل و نظارت بر شرکت‌ها و پایانه‌های مسافربری، پایش ناوگان در محل پاسگاه‌های پلیس راه و دروازه‌های کنترل، رصد دقیق حمل مصالح از معادن و کنترل بارنامه‌ها، نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی خودروها، نگهداری و نظارت بر مهمانسراها، تکمیل سامانه‌های رصد اشتغال و تحقق سهمیه‌های ابلاغی، و همچنین نظارت بر مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی است که هم‌اکنون در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان بیان کرد: استمرار این بازرسی‌های هدفمند نقشی کلیدی در افزایش انضباط کاری، ارتقای ضریب ایمنی تردد مسافران و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده در محورهای مواصلاتی استان خواهد داشت.