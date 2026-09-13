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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۱

ذخایر کود و نهاده‌های کشاورزی ایلام در وضعیت مطلوب قرار دارد

ذخایر کود و نهاده‌های کشاورزی ایلام در وضعیت مطلوب قرار دارد

ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: ذخایر کود و نهاده‌های کشاورزی ایلام در وضعیت مطلوب قرار دارد.

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست کشاورزان منطقه موسیان مبنی بر مرمت و بازسازی کانال‌های انتقال آب، اظهار داشت: چارچوب‌های قانونی برای نگهداری شبکه‌های آبیاری کاملاً مشخص و تفکیک‌شده است.

طولابی در تشریح این وظایف قانونی افزود: بر اساس قانون، وظیفه مرمت و نگهداری کانال‌های درجه یک و دو بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و مدیریت کانال‌های درجه سه و چهار نیز به تعاونی‌های آب‌بران که متشکل از خودِ کشاورزان هستند، واگذار شده و لایروبی و نگهداری این بخش نیز بر عهده این تعاونی‌ها است.

وی در عین حال تأکید کرد: با این وجود، سازمان جهاد کشاورزی در موارد خاص و اضطراری، از محل اعتبارات نگهداری شبکه‌های آبیاری، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون دغدغه کشاورزان برای تأمین کودهای شیمیایی بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارش‌های زودهنگام، هماهنگی‌های لازم برای تأمین به‌موقع نهاده‌ها شامل بذر و کود صورت گرفته است.

طولابی با بیان اینکه  در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در موجودی انبارهای استان وجود ندارد، به ارائه آمار عملکرد در شهرستان دهلران پرداخت و گفت: تاکنون ۲۵۰ تن انواع کود شیمیایی در این شهرستان توزیع شده است؛ علاوه بر این، ۱۶۷ تن موجودی آماده در انبارها داریم و ۶۵۰ تن کود نیز خریداری شده که در مرحله حمل به استان قرار دارد.

وی در پاسخ به گلایه برخی کشاورزان درباره کندی روند توزیع، خاطرنشان کرد: سامانه توزیع کود (پایه ۶) هیچ‌گونه مشکل فنی ندارد و فرآیند توزیع به‌صورت سیستمی در حال انجام است. کندی‌های احتمالی در برخی مراکز، ناشی از اختلالات مقطعی اینترنت در مناطق است و متأثر از کمبود کالا نیست.

طولابی در پایان تصریح کرد: با وجود اطمینان از کفایت ذخایر در مرکز استان و شهرستان‌ها، شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا با رفع موانع احتمالیِ سامانه‌ای، روند تحویل کود به کشاورزان با سهولت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6945381

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