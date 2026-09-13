به گزارش خبرنگار مهر، یک مسابقه تا فتح آسیا و رسیدن به المپیک باقی مانده است؛ تیم ملی والیبال ایران در فینال رقابتهای قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ مقابل ژاپن، میزبان و مدافع عنوان قهرمانی قرار میگیرد. این مسابقه یکی از مهمترین دیدارهای سالهای اخیر والیبال ایران محسوب میشود. برنده فینال علاوه بر ایستادن بر بام آسیا، جواز حضور در رقابتهای والیبال مردان المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را نیز به دست خواهد آورد. اهمیت این مسابقه برای ایران و ژاپن برای بزرگترین جایزه این رقابتها، یعنی تاج قهرمانی آسیا و سهمیه مستقیم المپیک، مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
چهلونهمین تقابل؛ قدیمیترین و پرتکرارترین رقابت ایران
ایران و ژاپن در حالی مقابل یکدیگر قرار میگیرند که این مسابقه، چهلونهمین رویارویی دو تیم در تاریخ خواهد بود. ژاپن تیمی است که ملیپوشان ایران بیش از هر حریف دیگری در تاریخ برابر آن قرار گرفتهاند. در ۴۸ مسابقه قبلی، ژاپنیها ۲۹ پیروزی و ایران ۱۹ برد به دست آوردهاند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا این فرصت را دارند تا بیستمین پیروزی تاریخی خود مقابل یکی از بزرگترین رقبای آسیاییشان را ثبت کنند. نخستین مسابقه ایران و ژاپن به سال ۱۹۵۸ و بازیهای آسیایی بازمیگردد و طی نزدیک به هفت دهه، جدال این دو تیم به یکی از مهمترین رقابتهای سنتی والیبال آسیا تبدیل شده است.
یک نبرد تازه پس از جدال پنجسته لیگ ملتها
آخرین رویارویی ایران و ژاپن پیش از فینال آسیا، در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ برگزار شد؛ مسابقهای که به یکی از نزدیکترین دیدارهای دو تیم در سالهای اخیر تبدیل شد. ایران و ژاپن در آن مسابقه تا ست پنجم پیش رفتند و در نهایت ژاپنیها با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند. با وجود شکست، عملکرد ایران در آن مسابقه نشان داد که ملیپوشان کشورمان توانایی به چالش کشیدن تیم قدرتمند ژاپن را دارند و فاصله دو تیم در زمین میتواند بسیار کمتر از آن چیزی باشد که برخی آمارها نشان میدهد. حالا دو تیم بار دیگر روبهروی هم قرار گرفتهاند؛ اما این بار شرایط کاملاً متفاوت است. دیگر خبری از یک مسابقه مرحله مقدماتی نیست و نتیجه یک بازی، قهرمان آسیا و نخستین نماینده قاره در المپیک ۲۰۲۸ را مشخص خواهد کرد.
ژاپن؛ میزبان، مدافع عنوان و پرافتخارترین تیم آسیا
ایران در شرایطی به مصاف ژاپن میرود که حریفش از امتیاز میزبانی برخوردار است و با عنوان قهرمان دوره گذشته وارد مسابقات شده است. ژاپن در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ که در ایران برگزار شد، عنوان قهرمانی را به دست آورد و حالا به دنبال حفظ تاج قهرمانی خود در خانه است. ساموراییها با ۱۰ عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ رقابتهای قهرمانی مردان آسیا محسوب میشوند و ایران نیز با چهار قهرمانی در جمع قدرتهای اصلی والیبال قاره قرار دارد. برای تیم ملی ایران، رسیدن به فینال فرصتی است تا پنجمین جام قهرمانی آسیا را به دست آورد و فاصله خود را با پرافتخارترین تیمهای قاره کاهش دهد.
خاطره ارومیه و فرصتی برای ورق زدن یک صفحه تازه
فینال پیش رو، از جهاتی یادآور آخرین دوره رقابتهای قهرمانی آسیاست؛ مسابقاتی که ژاپن در ایران جام قهرمانی را به دست آورد. این بار اما همه چیز برعکس شده است. ایران باید در خانه ژاپن و مقابل هواداران میزبان به میدان برود؛ شرایطی که مأموریت شاگردان روبرتو پیاتزا را دشوارتر میکند، اما در عین حال میتواند ارزش یک پیروزی احتمالی را دوچندان کند. ملیپوشان ایران برای رسیدن به فینال مسیر موفقی را پشت سر گذاشتند و با پیروزی مقابل استرالیا در مرحله نیمهنهایی، علاوه بر صعود به دیدار پایانی، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز قطعی کردند. ژاپن نیز با عبور از کرهجنوبی به فینال رسید تا دو تیمی که از ابتدا در میان مدعیان اصلی قهرمانی قرار داشتند، در آخرین مسابقه تورنمنت مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
یک بازی، دو جایزه بزرگ
فینال ایران و ژاپن فراتر از یک مسابقه برای کسب مدال طلاست. یک طرف، جام قهرمانی آسیا قرار دارد و در سوی دیگر، سهمیه مستقیم المپیک لسآنجلس. برای والیبال ایران، پیروزی در این مسابقه میتواند معنایی تاریخی داشته باشد؛ کسب پنجمین عنوان قهرمانی آسیا و باز کردن مسیر حضور در سومین دوره المپیک پس از تجربههای لندن ۲۰۱۲ و ریو ۲۰۱۶. البته پیش از هر چیز، ملیپوشان ایران باید از یکی از سختترین موانع ممکن عبور کنند؛ تیمی که در خانه بازی میکند، مدافع عنوان قهرمانی است و پرافتخارترین تیم تاریخ رقابتهای آسیایی محسوب میشود. اکنون همه چیز به یک مسابقه گره خورده است؛ ایران برای پنجمین تاج آسیایی و بازگشت به مسیر المپیک میجنگد و ژاپن برای حفظ سلطه خود بر قاره و رسیدن به لسآنجلس. جدال ایران و ژاپن، این بار فقط یک رقابت قدیمی نیست؛ یک مسابقه برای تعیین پادشاه جدید آسیا و نخستین نماینده قاره در المپیک ۲۰۲۸ است.
نظر شما