تمهیدات امنیتی عراقی ها برای بازی استقلال؛ آماده باش کامل در بصره

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت قاسم الحاتمی از عمان در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق رو در روی هم قرار گیرند.

عقیل الفریجی رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره عراق درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر اظهار داشت: جلسه امنیتی و هماهنگی‌های مقدماتی برای استقبال و برگزاری دیدار استقلال ایران و السد قطر برگزار شده است.

وی افزود: این مسابقه در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود و تیم ایرانی ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله در شهر بصره را به‌عنوان محل برگزاری دیدارهای خود در این رقابت‌ها انتخاب کرده است.

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره ادامه داد: تیم السد قطر امروز وارد شهر بصره خواهد شد و تیم استقلال نیز روز گذشته برای برگزاری این مسابقه وارد بصره شده است. بر همین اساس روز گذشته جلسه هماهنگی و همچنین جلسه امنیتی برگزار کردیم و در این نشست تمامی اقدامات و تمهیدات لازم و همچنین الزامات موردنیاز برای برگزاری مسابقه مورد بررسی قرار گرفت.

الفریجی با اشاره به روند آماده‌سازی مجموعه ورزشی بصره گفت: کارها در مجموعه ورزشی با جدیت در حال انجام است. شهرداری بصره و اداره ورزش و جوانان این شهر نیز در روند آماده‌سازی و فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری مسابقه مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی نیز در ورزشگاه حضور داشتند و آمادگی خود را برای تأمین امنیت این دیدار اعلام کرده‌اند. همه مجموعه‌های مربوطه برای برگزاری مسابقه آماده هستند و تلاش می‌کنیم تمامی الزامات لازم برای میزبانی مناسب از این دیدار فراهم شود.

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره در پایان گفت: ان شاالله این مسابقه شامگاه دوشنبه در شهر بصره و در ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله برگزار خواهد شد.