مرزهای شلمچه و چذابه برای دومین روز متوالی بسته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های واصله از پایانه‌های مرزی استان خوزستان، توقف فعالیت در مرزهای رسمی شلمچه و چذابه که از روز گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام مقامات عراقی، تا اطلاع ثانوی تمامی مبادلات کالا و تردد مسافران در این گذرگاه‌ها متوقف شده و رانندگان و مسافران باید از مراجعه به این پایانه‌ها خودداری کنند.

مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان محسوب می‌شوند که به ترتیب در فاصله ۱۴۵ و ۱۴۲ کیلومتری شهر اهواز قرار دارند.

پیگیری‌ها برای رفع این محدودیت‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک و مسئولان مرزی کشور در جریان است و هرگونه تغییر در وضعیت تردد، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.