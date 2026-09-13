مرزهای شلمچه و چذابه برای دومین روز متوالی بسته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارشهای واصله از پایانههای مرزی استان خوزستان، توقف فعالیت در مرزهای رسمی شلمچه و چذابه که از روز گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
طبق اعلام مقامات عراقی، تا اطلاع ثانوی تمامی مبادلات کالا و تردد مسافران در این گذرگاهها متوقف شده و رانندگان و مسافران باید از مراجعه به این پایانهها خودداری کنند.
مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان محسوب میشوند که به ترتیب در فاصله ۱۴۵ و ۱۴۲ کیلومتری شهر اهواز قرار دارند.
پیگیریها برای رفع این محدودیتها از طریق مجاری دیپلماتیک و مسئولان مرزی کشور در جریان است و هرگونه تغییر در وضعیت تردد، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
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