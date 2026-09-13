خراسان جنوبی نخستین استان دارای ساختمان خاص طرح «سلام»

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی صبح یکشنبه در آئین افتتاح کانون دائمی طرح «سلام» در منطقه محروم کارگران بیرجند، با بیان اینکه مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از جمله مدیران برتر کشور است که در روزهای آینده مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، افزود: عدالتمحوری، وفاق اجتماعی و محلهمحوری سه گفتمان دولت چهاردهم است.
به گفته وی، امروز محلهمحوری مهمترین موضوع در حکمرانی است و سلامت اجتماعی دارای سه بعد رفاه اجتماعی، بهزیستی اجتماعی و فضایل اجتماعی است.
وی در ادامه تصریح کرد: سلامت اجتماعی از جمله مأموریتهای اصلی بهزیستی است.
حسینی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به سمت سلامت اجتماعی در حال حرکت هستیم و در این راستا باید به گروههای مختلف مردم خدمات ارائه کنیم تا سلامت اجتماعی را برای عموم مردم فراهم کنیم.
وی با اشاره به وجود هشت میلیون بیمار خاص در کشور تحت پوشش بهزیستی، یادآور شد: طرح «سلام» در واقع مؤثرترین، حرفهایترین و اثربخشترین فعالیت دولت در بخش محلهمحور است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود سه هزار تسهیلگر در بهزیستی کشور، گفت: دو هزار و ۷۵۰ «سلام محله» را در کشور راهاندازی کردهایم و خراسان جنوبی نخستین استانی است که ساختمان خاص طرح «سلام» در آن افتتاح میشود.
حسینی در ادامه با بیان اینکه دولتها برای اینکه خدمات بهتری به مردم ارائه کنند باید کوچک شوند، افزود: وجود بروکراسی سبب کندی انجام کارها و ارائه خدمات به مردم شده است؛ لذا باید با کوچک کردن دولت، خدمات بهتری به اقشار مختلف مردم ارائه کنیم.
به گفته وی، مسیر دولت قوی از مردم میگذرد و در این راستا باید به مردم در انجام فعالیتهای مختلف نقش داده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه اظهار کرد: اگر بتوانیم مردم را در محلات توانمند کنیم تا با ایجاد شبکه، مسائل خود را حل کنند، سلامت اجتماعی محقق میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: تسهیلگران بهزیستی خراسان جنوبی با حضور در ۸۲ محله استان باید خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه کنند.
به گفته وی، هر یک از ادارات کل خراسان جنوبی باید در کانون طرح «سلام» خدمات مورد نیاز گروههای مختلف مردم را به مراجعهکنندگان ارائه کنند.
وی با اشاره به راهاندازی پارلمان دانشآموزی، گفت: در کانون طرح «سلام» در حوزه جوانان و نوجوانان سه طرح اجرا خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد که امام شهید و شخص رئیسجمهور همواره بر اجرای طرح محلهمحور تأکید داشتهاند.
در ادامه این مراسم، کانون دائمی طرح «سلام محله» توسط حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، افتتاح شد.
گفتنی است؛ ساختمان کانون دائمی طرح «سلام محله» به پیشنهاد ادارهکل بهزیستی خراسان جنوبی و توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با ۲۵۰ مترمربع زیربنا احداث شده است که در آن همه فعالیتهای بهزیستی مانند آگاهیبخشی، مهارت و آموزش پیش از ازدواج، حمایت از خانواده و گروههای آسیبپذیر، ارتقای سلامت اجتماعی و غیره در منطقه محروم کارگران بیرجند انجام میشود.
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