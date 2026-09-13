به گزارش خبرنگار مهر، قالیبافان از سال ۱۳۸۸ خورشیدی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. به این ترتیب، قالیبافان از پوشش بیمه بازنشستگی، مستمریبگیری، از کار افتادگی و خدمات درمانی برخوردار شدند.
بر اساس این طرح، قالیبافان، بافندگان فرش و صنایع دستی، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاههای تک باف قالی و فرش یا زیر پوشش تعاونیهای قالی، فرش و مجتمعهای کوچک و بزرگ، همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و کسانی که به صورت تمام وقت در این مشاغل کار میکنند، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند. سهم دولت در این بیمه ۲۰ درصد است.
روز گذشته طی تفاهمنامهای که بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با یک شرکت سهامی به امضا رسید قرار شد فرشبافان تحت پوشش بیمه ۷۰ درصدی این صندوق قرار بگیرند.
حال پرسش این است که آیا سابقه بیمه این صنف در صندوق تامین اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منتقل خواهد شد؟ حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با اشاره به چالشهای موجود در تداوم بیمه برخی اقشار از جمله قالیبافان در سازمان تأمین اجتماعی، از آمادگی کامل این صندوق برای پذیرش و حمایت از این بیمهشدگان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با آغوش باز پذیرای قالیبافانی است که به دلیل محدودیتهای اعتباری سازمان تأمین اجتماعی با مشکل تداوم بیمه مواجه شدهاند، اظهار کرد: ما با سازمان تأمین اجتماعی عضوی از یک خانواده هستیم؛ اما اگر این سازمان به دلیل محدودیتهای تأمین اعتبار در تداوم بیمه قالیبافان با چالش مواجه است، صندوق ما هیچگونه محدودیتی برای پذیرش این عزیزان ندارد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به مزایای انتقال سوابق به این صندوق، تصریح کرد: بیمهشدگان میتوانند علاوهبر انتقال سوابق قبلی خود، ادامه دوران بیمهپردازی را در این صندوق انجام دهند. نکته حائز اهمیت این است که هزینه بیمهپردازی در این صندوق به مراتب ارزانتر از سازمان تأمین اجتماعی است؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد این مبلغ حداقل ۱۰ برابر کمتر از نرخهای متداول در سایر صندوقها است.
این مسئول دولتی در ادامه با تشریح سیاستهای حمایتی این صندوق افزود: سیاست کلی ما بر مبنای حمایت حداکثری از گروههای هدف است؛ به گونهای که ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت به عنوان یارانه پرداخت میشود. در واقع بیمهشدگان تنها ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت میکنند و ۷۰ درصد آن به عنوان تخفیف و سهم دولت در نظر گرفته میشود.
قادرمرزی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ سوابق بیمهای برای آینده بیمهشدگان، یادآور شد: این صندوق آمادگی دارد تا تمامی قالیبافان و سایر گروههای هدف را که خواهان بهرهمندی از خدمات بیمه اجتماعی با شرایط تسهیلگرانه هستند، تحت پوشش قرار داده و مسیر انتقال سوابق آنها را نیز هموار کند.
به گزارش خبرنگار مهر، همواره انتقال سوابق بیمه از یک بخش به نهاد دیگر، یکی از چالشهای بیمهشدگان است که بنا بر گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، این انتقال بیمهای برای فرشبافان بدون چالش، انجام خواهد شد.
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