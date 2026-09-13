به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاد دانشگاهی، نخستین روز مصاحبههای روایتپژوهی طرح بانوان میدان؛ انسجام ایران، روز چهارشنبه، هجدهم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
در روز اول این طرح، با تعدادی از دانشجویان دختر مصاحبهای حول تجربه زیسته آنان از حضور در میادین اجتماعی در جنگ رمضان و دوران پساجنگ انجام شد. این طرح با همکاری جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)، مرکز فرهنگی-دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و اندیشکده تحکیم انسجام اسلامی در قالب طرحی ترویجی-تبیینی و در دو فاز انجام میگیرد. در فاز اول دانشجویان دختر و در فاز دوم اساتید زن دانشگاهها جهت انجام مصاحبه نیمهساختاریافته دعوت میگردند.
جهاددانشگاهی در این طرح، نقش مهمی در ایجاد پیوند میان جامعه، تحلیل مسائل کلان اجتماعی و فرایند سیاستگذاری و تصمیمسازی خواهد داشت. این طرح میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی، یافتههای حاصل از مصاحبههای میدانی را در چارچوب مسائل کلان جامعه ایران تحلیل کرده و زمینه تبدیل نتایج طرح به پیشنهادهای سیاستی، بستههای مداخلهای و راهکارهای قابل استفاده برای نهادهای مسئول را فراهم آورد.
از علاقمندان دعوت میشود جهت مشارکت در این طرح، در این لینک ثبتنام نمایند.
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